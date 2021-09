Prvaki so se opekli, veteran poskrbel za slavje Trima

Trimo : Gorenje 25:24 (14:14) Dvorana OŠ Trebnje, gledalcev 300, sodnika: Sok in Lah.

Trimo Trebnje: Ristanović, Čudić, Slatinek-Jovičić 2 (1), Višček, Horvat 3, Didovič 1, Radojković 7 (2), Ončev 4, Kotar 1, Potočnik 2, Udovič 1, Grbić, Cirar 4 (2), Glavaš, Florjančič, Čorsović; Gorenje Velenje: Pajntar, Taletović 1, Haseljić 2, Tajnik 2, Pajt 1 (1), Velić, Starc, Miklavčič 1, Šiško, Drobež 2, Sokolič 5, Verdinek 4 (1), Grmšek 3, Predović, Kavčič 3, Ravnikar; sedemmetrovke: Trimo Trebnje 5 (5), Gorenje Velenje 3 (2); izključitve: Trimo Trebnje 6, Gorenje Velenje 8.

Radivoje Ristanović, vratar Trima: »Najprej bi se zahvalil strokovnemu štabu in trenerju vratarjev Aljoši Čudiču, ker brez tega ne bi ubranil zadnjega strela. Ves čas smo analizirali strele Gorenjevih igralcev. Težko se nam je bilo pripraviti za to tekmo, ker smo izpadli iz Evrope. Zelo težko mi je bilo preboleti poraz na Danskem, tri dni nisem spal. Vesel sem, da smo se oddolžili navijačem, ker ne bodo gledali Evrope. Smo pa premagali prvaka in tudi to je nekaj.«

Prva tekma 31. sezone v rokometnem državnem prvenstvu se je začela spektakularno. Pred polnimi tribunami dvorane v Trebnjem sta se srečala najboljši ekipi zadnje sezone, Trimo in Gorenje, derbi pa se je razpletel z zmago Trebanjcev s 25:24.Prvaki iz Gorenja so tako že na prvi tekmi doživeli hladno prho, Dolenjci pod vodstvompa so dokazali, da resno napadajo prvi naslov državnih prvakov, potem ko so bili spomladi drugi.Tekma je bila ves čas zelo izenačena, ob polčasu je bilo 14:14. Trimo je z golomprišel do vodstva s 25:23, ampak gostje so imeli zadnji napad, za junaka se je izkazal 38-letni črnogorski vratar, ki je v zadnji sekundi ubranil strelDanes bo še tekma med Jeruzalemom in Loko, jutri pa še pet srečanj, 24-.kratni prvaki iz Celja Pivovarne Laško bodo gostili Maribor, ki jih je prevzelRokometaši Jeruzalema Ormoža, ki se pripravljajo na nastop v pokalu EHF, pa so razočarali. Izgubili so doma proti Urbanscape Loki s 26:29 (11:16).je tako na najboljši način začel svojo zgodbo na klopi edinega gorenjskega prvoligaša.