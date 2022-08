Rokometna superpokala v Izoli in Gornji Radgoni

Za prvi lovoriki v sezoni 2022/23 se bosta v ženski konkurenci 3. septembra pomerili Krim Mercator in Z'dežele, v moški pa dan kasneje Celje Pivovarna Laško in Gorenje iz Velenja, so zapisali pri Rokometni zvezi Slovenije. Slovenski rokometni superpokal se na igrišča vrača po dveh letih, ko je uvodno dejanje nove sezone odpadlo zaradi pandemije novega koronovirusa. Rokometašice se bodo v lov na superpokalno lovoriko podale v soboto, 3. septembra, ob 18. uri v Izoli, rokometaši pa dan kasneje ob 18.15 v povsem novi športni dvorani v Gornji Radgoni.

Med moškimi klubi je na dosedanjih 12 izvedbah največ naslovov romalo v vitrine celjskega kluba, ki je bil na superpokalnih dvobojih najboljši sedemkrat. S tremi naslovi mu sledijo Velenjčani, po enega pa sta osvojila nekdanji koprski Cimos in novomeška Krka. Večna tekmeca in najuspešnejša kluba v zgodovini rokometnih superpokalov se bosta za nov naslov udarila v vlogah prvaka lige NLB in pokala Slovenije. V zgodovini sta se v superpokalu pomerila že štirikrat, trikrat so bili boljši Celjani.

V minuli sezoni 1. ženske rokometne lige in ženskega pokala Slovenije sta se na najvišji mesti povzpela ljubljanski Krim Mercator in celjska zasedba Z'dežele. Obe tekmovanji so osvojile rokometašice prvega, za katerega sta bili to 27. lovoriki v obeh tekmovanjih, na drugi strani pa so se v Celju z dvema srebrnima kolajnama razveselili ene najuspešnejših sezon v zgodovini kluba.

Letošnja ženska superpokalna izvedba bo sedma po vrsti, vseh dosedanjih šest naslovov pa je romalo v slovensko prestolnico. Krimovke in Celjanke so se na superpokalu pomerile že leta 2017 v Hrpeljah, prve so tedaj zmagale s 34:21.