Sanje o polfinalu razbite, čas za pico in pivo

»Obramba ni bila prava, tudi v napadu smo delale preveč napak. Žal mi je, ker bi bilo čisto drugače, če bi zmagale na zadnji tekmi. Razočarana sem. Verjele smo, da smo sposobne več. Smo pa se gotovo z bolj debelim črkami zapisale na rokometni zemljevid. Zdaj je konec, zdrave smo ostale vse, mislim, da smo si zaslužile kos pice in kakšno pivo,« je po porazu proti Madžarski s 25:29 na zadnji tekmi domačega EP v Stožicah povedala kapetanka slovenskih rokometašic Ana Gros, ki tudi ni mogla mimo sodnikov: »Ne samo danes, na celotnem prvenstvu je bilo sojenje katastrofalno. Če nas lahko kritizirajo, ko igramo slabo, lahko tudi mi povemo, kaj si mislimo o sodnikih. To je bilo porazno, sramota za naš šport.« Kaj so povedle Branka Zec, Barbara Lazović, Dragan Adžić in Ema Abina. Kakšni so naslednji izzivi za Slovenijo?