Sanjska predstava Zormanovih virtuozov v Katovicah

Vesoljska predstava Slovencev v letečem krožniku (dvorana Spodek) v Katovicah je prinesla visoko zmago proti gostiteljem svetovnega prvenstva iz Poljske. Bilo je 32:23 (17:11). Reprezentanca Uroša Zormana si je tako že zagotovila vsaj dve točki, ki jih bo prenesla v glavni del v Krakov. V ponedeljek bo želela presenetiti še Francijo in narediti velik korak proti četrtfinalu v Krakovu.

»Ponosen sem na svoje igralce, ki so pokazali, kako se je treba boriti za reprezentanco. Naredili smo, kar smo hoteli. Tekma proti Franciji bo za nas lažja, ker ne bo pritiska. Nimamo česa izgubiti, lahko pa ogromno dobimo. Prav gotovo v tekmo ne bomo šli z belo zastavo,« je bil več kot zadovoljen Zorman, ki je presenetil Poljske, ko je v igri z igralcem več pustil krožnega napadalca na sredini igrišča, da so imeli hitronogi srednji zunanji več prostora v napadu.

Slovenci so pokazali bravi ekipbni duh. FOTO: Anže Malovrh/Kolektiff

Slovenija že vrsto let ni prikazala tako navdušujoče predstave in to pred 10.000 poljskimi navijači, ki so lahko nemo spremljali enosmerni promet. »Vsaj pet let nismo tako dobro igrali, bi rekel na pamet. Naredili smo to, kar smo se dogovorili. S takšno obrambo lahko pridemo zelo daleč, tudi v napadu smo bili učinkoviti. Fantastična predstava,« je povedal Borut Mačkovšek.

Aleks Vlah: »Premagati domačina v polni dvorani je nekaj posebnega. Ne smemo pa previsoko leteti, da ne bomo nizko padli. Kar smo naredili danes in kar smo proti Savdski Arabiji, moramo pozabiti in se pripraviti na Francoze. Če je kdo mislil, da nas bodo Francozi podcenjevali, nas zdaj gotovo ne bodo. Ponosen sem, ker smo upravičili povabilo na to prvenstvo.«

Slovenski navijači so bili navdušeni. FOTO: Slavko Kolar

Blaž Janc, igralec tekme: »Tako se igra za domovino, tako se igra za Slovenijo. Če bomo šli v vsako tekmo s takšno energijo, se nimamo česa bati in rezultat bo prišel sam. Čutil sem pozitivno energijo, vendar nisem bil prepričan, kako bo izgledalo v praksi. Več kot srečen sem. Z vsakim dnem smo bolj povezani.«

Jure Dolenec, kapetan: »Vsi smo si želeli, da bi se ta premik zgodil prej, ampak bolje pozno kot nikoli. Določene stvari potrebujejo čas. Pokazali smo, da smo sposobni igrati vrhunski rokomet. Proti Franciji gremo z isto energijo in bomo videli, kaj nam prinese.«

Dean Bombač: »Za takšne tekme se živi, prideš, igraš, vse postane tiho in ti uživaš v gledališču. Super!«