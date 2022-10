Skandinavsko ozračje ne bo ohladilo Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Svetovno prvenstvo v odbojki je letos zaznamovalo Slovenijo na zemljevidu velikih športnih prireditev, sicer po gledalski plati ne v takšnih številkah, da bi lahko govorili o spektakelski veličini. Še dobro pa je, da ima Evropa sever in Skandinavijo – predvsem v kontekstu evropskega prvenstva za rokometašice, ki ga bodo od 4. do 20. novembra skupaj gostile Slovenija, Severna Makedonija in Črna gora. Bor Rozman, predsednik organizacijskega odbora EP in podpredsednik Rokometne zveze Slovenije, zna razgrniti podatke, da naj bi deželo na sončni strani Alp med eurom obiskalo približno deset tisoč tujih navijačev. Če je ženski rokomet kje priljubljen, je to prav na Norveškem in Danskem. Več o prihajajočem evropskem prvenstvu v pričujočem članku.