Zorman: Skupni cilj je nad posameznikovimi kapricami

V nadaljevanju preberite tudi:

»Nikoli ne moreš zadovoljiti vseh 16 igralcev. Ampak če si v glavi pravi, se zavedaš, da imaš tudi v klubu svoj status in da moraš biti samokritičen. Ne smeš se obremenjevati s tem, zakaj si na klopi, temveč moraš razmišljati, kaj lahko v danem trenutku daš na igrišču. Mislim, da smo že na prvi akciji to večinoma razrešili, veliko smo se pogovarjali in upam, da je vsak razumel, kakšen je naš cilj,« želi igralce v celoto še bolj povezati selektor rokometne reprezentance Uroš Zorman, ki ga čakata ključni tekmi s Srbijo v boju za SP 2023. Kdo bo okrepil slovensko vrsto, s kom se bo ta pomerila kasneje v kvalifikacijah za EP in kaj o žrebu v Berlinu meni direktor Vid Kavtičnik ...