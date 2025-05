Zorman: Finali se zmagujejo; Jovičićevi znajo presenetiti (ANKETA)

Sobotni večer prinaša ogrevanje pred vrhuncem Uefine lige prvakov, prvo tekmo finala slovenskega rokometnega prvenstva, lige NLB. Slovan bo ob 18. uri na Kodeljevem gostil branilca naslova državnega prvaka Gorenje. Zmagovalec bo tisti, ki bo prvi dvakrat zmagal, druga tekma bo v sredo v Velenju, morebitna tretja v nedeljo, 8. junija, v Ljubljani.

Domača ekipa Uroša Zormana lahko osvoji dvojno krono, potem ko je bila najboljša v pokalu RZS. Slovan še ni bil slovenski prvak, Gorenje, ki je v polfinalu izločilo Celje Pivovarno Laško, lovi šesti naslov. V tej sezoni sta se tekmeca pomerila že petkrat, najprej je zmagalo Gorenje, potem štirikrat zapored Slovan.

Zadnji dve tekmi ali tri bo odigral najboljši strelec slovenske reprezentance Jure Dolenec. »Upam, da dve in da se bomo v sredo v Velenju veselili naslova prvakov,« je na enem zadnjih treningov dejal Škofjeločan, ki si je ime ustvaril prav v Rdeči dvorani. Z igrišča se bo preselil v pisarno in postal direktor Slovana ter vsaj na papirju nadrejen Zormanu.

»Pred nami je finale, za katerega smo delali vso sezono. Vzdušje v ekipi je odlično. Čeprav smo v očeh mnogih favoriti, se dobro zavedamo kakovosti Velenja. Marsikdo jih je pred polfinalom s Celjem že odpisal, a sam sem vedel, da se ne bodo predali. Kot pravijo, finali se ne igrajo, ampak 'zmagujejo'. Na koncu si želim predvsem, da zmaga rokomet,« je povedal Zorman, ki kot trener še ni bil slovenski prvak. Pred sezono je govoril, da je Gorenje favorit, ampak razmere so se od takrat spremenile: »To bo boj, bitka za vsako žogo. Oboji stavimo na obrambo. Šlo bo na nož. Upam, da bo tudi kaj rokometa.«

Zoran Jovičić ve, kako se osvajajo naslovi. FOTO: Jan Gregorc

Njegov kolega Zoran Jovičić je vlogo favorita rade volje predal Slovanu, to je tudi njegov slog ... »Slovan premore veliko izkušenih in kakovostnih igralcev, ki so fizično izjemno močni. A tudi mi imamo svoj načrt. Dobro se bomo pripravili in skušali prikazati najboljšo predstavo. Težko napovem, kako se bo končalo, a vsekakor se bomo trudili presenetiti,« je optimističen Jovičić, ki bo imel v ekipi sina Eneja, na drugi strani pa ne bo njegovega brata dvojčka Staša, ki je kaznovan in bo prvo tekmo spremljal s tribune.

V Ljubljani se obeta lepo vzdušje, iz Velenja naj bi prišlo 300 navijačev. Jih bodo rdeči tigri preglasili?