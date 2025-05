Ljubljančani prvi finalisti državnega prvenstva

Rokometaši kluba LL Grosist Slovan so prvi finalisti državnega prvenstva. Na drugi polfinalni tekmi lige NLB v Mokronogu so s 25:21 (12:10) premagali igralce Trima iz Trebnjega in se z 2:0 v zmagah uvrstili v zaključni dvoboj. Prvi obračun so v Ljubljani dobili s 33:29.

Prva polovica tekme v Mokronogu je minila v enakovredni predstavi. Trebanjska zasedba je povedla z 2:0, nato pa sta se ekipi neprestano izmenjavali v vodstvu in imeli največ gol naskoka. Tako je bilo do 28. minute, ko je krilni igralec gostujočega moštva Adi Mehmedćehajić najprej zadel za 11:9, tik pred odhodom na odmor pa še za 12:10, kar je bil tudi izid na polovici izenačenega dvoboja.

Izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana so sijajno odprli drugi polčas. Po delnem izidu 3:0 in vodstvu s 15:10 se je odzval tudi njegov makedonski kolega na trebanjski klopi Radovan Stojanovik in zahteval minuto odmora. Njegovi varovanci so bili nato veliko bolj konkurenčni gostom, postopoma so jih lovili in v 52. minuti so jim po zadetku Vida Miklavca že dihali za ovratnik (20:21).

Ljubljančani so bili v prelomnih trenutkih bolj zbrani, po zadetku Ilije Brozovića so v 58. minuti ušli na 23:20, lepo prednost v golih pa zadržali do zadnjega zvoka sirene. V gostujoči ekipi je bil najbolj učinkovit Jure Dolenec s šestimi goli, vratar Nebojša Bojić pa je zbral 11 obramb. Miklavec je za trebanjsko zasedbo dosegel sedem zadetkov.

Letošnji pokalni prvaki iz slovenske metropole se bodo v velikem finalu pomerili z zmagovalci drugega polfinalnega obračuna med Celjem Pivovarno Laško in Gorenjem Velenjem. Prvo tekmo je dobila celjska zasedba (32:29).