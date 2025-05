Dvojčka Jovičić za naslov in tudi za pravico do zbadanja

Po dolgih devetih mesecih je pred nami vrhunec rokometne sezone na Slovenskem. V soboto bosta finale na dve zmagi v ligi NLB začela branilec naslova državnega prvaka Gorenje in izzivalec Slovan. Prva tekma bo ob 18. uri na Kodeljevem. Velenjčani bodo lovili šesti naslov, Slovan prvega, za nameček se jim nasmiha dvojna krona, potem ko so osvojili tudi pokal RZS. Znova se bosta na igrišču srečala brata dvojčka, Slovanov adut Staš Slatinek Jovičić ter »osi« Enej Slatinek Jovičić in njun oče, trener Zoran Jovičić.

Dolgo je kazalo, da bosta glavna kandidata za obe lovoriki Slovan in Celje Pivovarna Laško, toda v tej sezoni še ne bo prišlo do dolgo pričakovanega celjsko-ljubljanskega finala. Gorenje je na tretji polfinalni tekmi že v prvem polčasu razbilo 26-kratne prvake. Sredi sezone se ni zdelo, da rumeno-črni to zmorejo ...

Staš Jovičić bo prvo tekmo izpustil. FOTO: RD Slovan

»Verjeli smo vase, vedno šli na zmago in spoštovali tekmece. Vmes so prišle poškodbe, brez Tilna Sokoliča in Vlada Matanovića je bilo težje, toda stisnili smo in nam je uspelo,« je bil zadovoljen Enej Jovičić, ki je v Celju dosegel osem golov.

Postala je že kar tradicija, da Gorenje počasi začne in se proti koncu sezone strmo dviga. V Celju je odigralo najboljšo tekmo. »Že kar nekaj let drži, da smo najboljši na koncu. Imamo dobro ekipo, v Celju nismo imeli česa izgubiti in smo pokazali značaj,« je povedal Enej, ki si tudi na Kodeljevem obeta glasno podporo Šaleških graščakov:

»V Celju je bilo veliko naših navijačev, verjamem, da bo tudi v Ljubljani bolj odmevalo Gorenje kot Slovan.« Čeprav so Velenjčani branilci naslova, si težko pripišejo vlogo favorita: »Na papirju je Slovan favorit že zaradi igralcev, ki jih je pripeljal, in finančnega vložka. A mi se ga ne bojimo, prihajamo po zmago. Vse bomo pustili na igrišču.«

Zoran Jovičić daje navodila tudi svojemu sinu Eneju. FOTO: Jan Gregorc

Ne zgodi se pogosto, da sta na nasprotnih straneh dvojčka. Sicer sta vajena medsebojnih dvobojev, a finale je nekaj posebnega. Res je sicer, da Staša zaradi dveh rdečih kartonov v polfinalu proti Trimu ne bo na prvi tekmi, pa vseeno ...»Vedno se veselim igranja proti bratu, samo da ga vidim, pa je že lepše. Letos sva se merila že petkrat in ni nekaj novega. Je pa zanimivo, dodatna draž. Pogosto se zbadava s šalami. Kdor zmaga, ima pravico do zbadanja, poraženec pa ima pravico biti tiho. Zelo sva tekmovalna, kar nekaj ponosa je v igri,« pravi Enej, ki je v odsotnosti Sokoliča pokazal, da je sposoben prevzeti odgovornost. Razpleta finala noče napovedati: »Pustimo se presenetiti.«

Enej je v ligi NLB dosegel 65 golov, Staš 95. Slednji je slovenski reprezentant. V soboto bo moral sedeti na tribuni. Vedno nasmejanemu Primorcu ne bi pripisali serijskega zbiranja rdečih kartonov ... »Kriva je prevelika želja, da bi vse rešil sam. Hitro pride neumnost, današnji sodniški kriterij pa je drugačen kot nekoč in dopušča manj agresivne igre,« je razlog za zadnji izključitvi v preveliki vnemi našel Staš in dodal:

3 poraze v sezoni je doživel Slovan, enega proti Gorenju.

»Težko bo, vso sezono se boriš, da prideš v finale, potem pa moraš eno tekmo počivati. Ni najlažje, a iz napak se učimo. Tudi na tribuni bom podpiral svojo ekipo in vem, da bomo zmagali,« je Staš sprejel vlogo favorita, ki mu jo je pripisal Enej.

To so posebne tekme

Tudi na tribuni bom podpiral svojo ekipo in vem, da bomo zmagali. Staš Jovičić

Zaveda pa se, da bo delo težko. »Gorenje kot Gorenje. Na začetku sezone dela 'kikse', napake, proti koncu sezone pa postaja vedno boljše, tako je bilo tudi lani. V Celju je pokazalo, da misli resno,« tekmeca spoštuje Staš, ki se prav tako veseli soočenja z bratom na drugi tekmi v Velenju. Vendarle gre tudi za pravico do zbadanja ...

Uroš Zorman je s Slovanom že osvojil pokal. FOTO: Dejan Javornik

»Lepo je igrati proti bratu in očetu. To so posebne tekme, motiv še večji. Večino zbadanja sicer pripada meni, saj smo mi zmagali štirikrat, oni enkrat. Letos sta bila malo bolj tiho. Naj tako ostane. Skozi sezono smo pokazali, da smo najboljši. Zbrali smo se čez noč, potem pa rasli in zdaj smo uigrani. Pred nami je zadnji teden sezone in moramo oddelati še to, potem pa veselo na dopust.«