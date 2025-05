Celjani v prvem polčasu zabili le štiri gole, v finale Velenjčani

Rokometaši velenjskega Gorenja so na tretji polfinalni tekmi lige NLB v gosteh premagali Celje Pivovarno Laško s 30:24 (14:4) in se z 2:1 v zmagah uvrstili v finale državnega prvenstva. Branilci naslova iz Velenja so drugi finalisti lige NLB, potem ko so na odločilni tretji tekmi v gosteh premagali Celjane s 30:24 in polfinalno serijo dobili z 2:1 v zmagah. V finalu DP se bodo pomerili z rokometaši ljubljanskega Slovana, ki so dobili obe polfinalni tekmi proti Trebanjcem.

Polom na ključni tekmi sezone

Šestindvajsetkratni rokometni državni prvaki iz knežjega mesta so na najbolj pomembni tekmi v sezoni, kot so jo sami označili, doživeli polom. V prvem polčasu so delovali zelo nebogljeno, po uvodnem vodstvu z 2:0 med drugo in 25. minuto sploh niso dosegli gola, Velenjčani pa so izkoristili vse njihove slabosti in jim v prvem polčasu dovolili, da so dosegli le štiri gole.

Gostujoči vratar Matevž Skok je v prvem polčasu z enajstimi obrambami »začaral« svoja vrata, njegovi soigralci v polju pa so si z granitno obrambo in učinkovito predstavo v napadu v končnici prvega polčasa priigrali deset golov prednosti (12:2, 13:3 in 14:4).

Slovanov trener Uroš Zorman bo poskušal zmagati tudi v finalu DP. FOTO: Dejan Javornik

Celjani so v drugem polčasu dvignili raven svoje igre, a zaostanek iz prve polovice tekme je bil enostavno prevelik. V 44. minuti so prepolovili gromozanski primanjkljaj in znižali na 15:20, v 51. minuti pa je njihov zaostanek znašal le tri gole (20:23). Rokometaši iz Šaleške doline so v prelomnih trenutkih dvoboja le uredili svoje vrste. V 53. minuti so si priigrali pet golov prednosti (25:20), kljub silovitim napadom gostiteljev pa lep kapital v golih zadržali do zadnjega zvoka sirene.