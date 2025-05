Slovenci preskočili tudi Litvo, marsikdo potrkal na vrata eura 2026

Vse kaže, da bodo slovenski rokometaši prvič doslej kvalifikacije za evropsko prvenstvo končali brez praske z maksimalnim izkupičkom. Reprezentanca Uroša Zormana je suvereno zmagala v Litvi, kjer se je jeseni opekla Severna Makedonija. Bilo je 31:28 (STATISTIKA).

S peto zmago na prav toliko tekmah je Slovenija potrdila prvo mesto v skupini 1, ki ji jamči status nosilke v žrebu, ki bo 15. t. m. v Herningu. V nedeljo bodo Slovenci, pri katerih je kar nekaj igralcev iz t. i. drugega plana vpisalo kandidaturo za nastop na euru 2026, v celjski dvorani Golovec za konec gostili Estonijo. Za igralca tekme je bil izbran Domen Makuc, povratnik v izbrano vrsto Miljan Vujović je vpisal 11 obramb, prvo za reprezentanco tudi Gal Gaberšek.

Tarik Mlivić napreduje z velikimi koraki. FOTO: RZS

Tim Cokan in Tarik Mlivić sta dosegla po 6 golov in prav tako upravičila pričakovanja Zormana, ki bo moral nanju računati, ko bo sestavljal seznam igralcev za priprave na EP, ki ga bodo januarja gostile Danska, Norveška in Švedska. Podobno velja še za koga, denimo Matica Grošlja, ki je dosegel dva gola, in Stefana Žabića, ki se je izkazal predvsem v obrambi.