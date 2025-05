Zorman pričakuje, da bodo fantje grizli parket

Pred slovenskimi rokometaši je zadnji cikel v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Reprezentanca Uroša Zormana si je s štirimi zmagami že zagotovila prvo mesto v skupini 1 in bo tako imela status nosilke v žrebu, ki bo prihodnji četrtek v Herningu na Danskem.

Slovenci bodo v sredo ob 18. uri gostovali pri Litvi v Vilniusu, v nedeljo bodo ob istem času v celjski dvorani Golovec gostili Estonijo. Zorman je na tokratno akcijo večinoma poklical mlajše igralce, ki trkajo na vrata prve ekipe in bodo želeli dokazati, da si zaslužijo nastop na euru 2026, ki ga bodo januarja prihodnje leto gostile Danska, Norveška in Švedska.

Prve nastope v dresu z državnim grbom si obetajo vratar Gal Gaberšek ter Lan Grbić, Vid Miklavec in Uroš Knavs. »Od fantov pričakujem kar največjo mero borbenosti in želje, da bodo, kot radi rečemo, 'grizli parket,« je ob začetku kratkih priprav povedal Zorman.

Slovenija še nikdar ni kvalifikacij za EP končala z maksimalnim številom točk. Zlasti tekma z Litvo, ki je doma premagala Severno Makedonijo, bo pravi preizkus za pomlajeno izbrano vrsto. »Nikoli ni bilo govora, da bi šli v Litvo le na izlet. Ne glede na pomlajeno zasedbo želimo kvalifikacije končati tako, kot se od nas pričakuje,« pravi selektor.

Največ izkušenj imajo Domen Makuc, Kristjan Horžen, Matic Grošelj, Tadej Kljun, Gal Marguč, Tadej Mazej, Staš Slatinek Jovičić, Miljan Vujović in Stefan Žabić.

Tekma med Slovenijo in Litvo se je novembra lani v Velenju končala s 36:25.

Domen Tajnik je nastopil že na prvi tekmi proti Litvi. FOTO: RZS

Zormanov seznam; vratarji: Gal Gaberšek (Celje), Alen Skeldar (Gyöngyösi) in Miljan Vujović (Stuttgart); krilni igralci: Tim Cokan (Wisla), Uroš Knavs (Ribnica), Gal Marguč (Nexe), Tadej Mazej (Celje) in Staš Slatinek Jovičić (Slovan); zunanji igralci: Matic Grošelj (Chartres), Mitja Janc (Wisla), Tadej Kljun (Balatonfüredi), Domen Makuc (Barcelona), Vid Miklavec (Trimo), Uroš Milićević (Celje), Tarik Mlivić (Slovan) in Domen Tajnik (Pelister); krožni napadalci: Jernej Drobež (Gorenje), Lan Grbić (Trimo), Kristjan Horžen (Gummersbach) in Stefan Žabić (Slovan).