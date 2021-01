Slovenci s Švedi za pomembni točki v Kairu

Standings provided by SofaScore LiveScore

Slovenija : Švedska Osrednja dvorana v Kairu, brez gledalcev.

Slovenija: Ferlin, Lesjak; Skube, Blagotinšek, Henigman, Janc, Dolenec, Cingesar, Cehte, Gajić, Gaber, Zarabec, Ovniček, Bombač, Mačkovšek, Suholežnik.

Slovenska rokometna reprezentanca bo ob 20.30 v Kairu začela peto tekmo na 27. svetovnem prvenstvu v Egiptu. Če bo ekipapremagala še neporaženo tekmico, bo naredila velik korak k četrtfinalu.V primeru poraza in neodločenega izida bi Slovenci še vedno imeli možnosti za preboj med osem najboljših reprezentant, a bi njihove delnice kotirale precej nižje. V nedeljo ob 18. uri bo zadnji tekmec v 4. skupini glavnega dela Egipt. Egipt je včeraj zapustil vratar Urh Kastelic in se vrnil v Krško , ekipo pa je okrepil, ki ga danes ni v postavi. Slovenci so pred tem premagali Severno Makedonijo, Belorusijo in južno Korejo, edini poraz pa doživeli proti Rusiji, ki je danes visoko premagala Makedonce. Egipt je bil za razred boljši od Belorusije.Severna Makedonija : Rusija 20:32 (9:19)Egipt : Belorusija 32:20 (19:9)Slovenija : Švedska 20.30