Slovenci začeli s pripravami na berlinski kvalifikacijski turnir

Vranješ: V Berlinu ne bo pritiska

Seznam slovenske reprezentance

Kvalifikacije za nastop na OI v Tokiu (Berlin)

Kvalifikacije za EP 2022 (skupina 5)

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo v današnjih popoldanskih urah v Zrečah začela priprave za turnir v Berlinu za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu.Slovenci se bodo v glavnem mestu Nemčije med 12. in 14. marcem pomerili z Alžirci, Nemci in Švedi, pred tem jih v torek čakajo še Poljaki v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2022.Pred izbranci švedskega strokovnjakaso izjemno pomembni dvoboji. Pred četrtkovim odhodom v Berlin jih v torek v Celju ob 20.10 najprej čaka zaostala tekma 1. kroga kvalifikacijskega ciklusa za nastop evropskem prvenstva na Madžarskem in Slovaškem 2022 proti Poljakom.Le nekaj dni kasneje si bodo v nemški prestolnici skušali izboriti četrti nastop na poletih olimpijskih igrah po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016, za dosego tega cilja pa morajo v močni konkurenci osvojiti vsaj drugo mesto.»Najbolj pomembno bo, da stopimo skupaj kot prava ekipa, saj se moramo tudi mentalno pripraviti na štiri tekme v šestih dneh. Tekma s Poljsko bo zelo pomembna, a veliko časa za pripravo ne bo, saj bomo imeli na voljo zgolj en ali morda dva skupna treninga. Pritiska na nas v Berlinu ne bo, a po sestankih z igralci lahko povem, da imamo veliko željo, da poleti nastopimo na olimpijskih igrah. Naredili bomo vse, da se kar najbolje rokometno, telesno, taktično in mentalno pripravimo na tisto, kar nas čaka v Berlinu,« je razmišljal selektor Vranješ.Ta je v ponedeljek razkril seznam z 19 imeni, kasneje pa je prišlo do spremembe, saj je bil namesto poškodovanegavpoklicanVratarja: Klemen Ferlin, Urban LesjakKrilni rokometaši: Darko Cingesar, Tilen Kodrin, Dragan Gajić, Blaž Janc, Gašper MargučKrožni napadalci: Blaž Blagotinšek, Matej Gaber, Matic SuholežnikZunanji igralci: Dean Bombač, Rok Ovniček, Staš Skube, Miha Zarabec, Nejc Cehte, Jure Dolenec, Borut Mačkovšek, Gregor Potočnik, Jaka Malus1. krog, petek, 12. marec:Nemčija - Švedska (15.15)Slovenija - Alžirija (17.45)2. krog, sobota, 13. marec:Nemčija - Slovenija (15.35)Švedska - Alžirija (18)3. krog, nedelja, 14. marec:Alžirija - Nemčija (15.45)Švedska - Slovenija (18.15)1. krog, torek, 9. marec 2021 (Celje)Slovenija - Poljska (20.10)