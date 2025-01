Slovenci zanesljivo do druge zmage, zdaj se začenja zares (FOTO)

Slovenski rokometaši so dosegli še eno visoko zmago na 29. svetovnem prvenstvu v rokometu. Po Kubi so zanesljivo padli tudi Zelenortski otoki. Bilo je 36:24 (STATISTIKA). Šele zdaj se v Zagrebu za reprezentanco Uroša Zormana začenja zares. V ponedeljek bo tekmica močna Islandija, zmaga bi prinesla prvo mesto v skupini G in štiri točke v glavnem delu. Aleks Vlah je bil znova najboljši strelec z osmimi goli.

Slovenija: Zelenortski otoki 36:22 (18:12) Arena Zagreb, gledalcev 2150, sodnika Lemes in Sosa (Urugvaj).

Slovenija: Ferlin (10 obramb), Baznik (5); Blagotinšek 2, Henigman 2, B. Janc 5, Cehte 3, Kljun, Slatinek Jovičič 2, Kodrin 1, Zarabec, Horžen 1, Ovniček 1, Makuc 5 (1), Kavčič 1, Novak 5, Vlah 8 (3); Zelenortski otoki: E. Fernandes, Goncalves, B. Fernandes, Garcia Ribeiro, Pina 6, Santos 1, Araujo 2, Semedo 1, Ramos Rocha, Landim 3 (2), A. Furtado 1, Moreno 5, Pereira 1, Correia, Andrade 2, G. Furtado 2; sedemmetrovke: Slovenija 5 (4), Zelenortski otoki 2 (2).

izključitve: Slovenija 6, Zelenortski otoki 10.

V zagrebški Areni se je tokrat zbralo dvakrat toliko slovenskih navijačev kot proti Kubi (41:19), kakih 2000 s vseh koncev dežele. V vratih je začel Klemen Ferlin, ki je zaradi težav s stegensko mišico preventivno izpustil prvo tekmo s Kubo (41:19). Še drugič ni bilo Boruta Mačkovška, ki je imel prebavne težave. Namesto Urbana Lesjaka je bil drugi vratar Jože Baznik.

Vzdušje v Areni je bilo dobro. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Za prvo vodstvo za dva gola (4:2) je v šesti minuti poskrbel Kristjan Horžen. Toda igra ni stekla in rokometaši z otoške državice, nekdanje portugalske kolonije, se niso vdali in izenačili na 4, imeli so celo dva napada za vodstvo. Slovenski napad je vodil Miha Zarabec. Po 11 minutah je Zorman v igri poslal najboljšega strelca Vlaha, ki je s 7 metrov postavil stvari na svoje mesto (7:6), njegovo delo pa nadgradil kapetan Blaž Janc.

Blaž Janc je privarčeval dovolj moči. FOTO: Antonio Bronic/ Reuters

Zorman ni bil ravno navdušen nad igro, ki ni bila tako tekoča kot proti Kubi. Tudi obramba je bila manj čvrsta. Zarabca je v vlogi dirigenta zamenjal Rok Ovniček. Tekmeci so s počasno igro uspavali Slovence in izkoriščali njihove napake ter izenačili na 8:8. Še dobro, da je bil razpoložen Ferlin, ki je bil najbolj zaslužen, da je Slovenija po 20 minutah spet vodila za dva gola (Janc 10:8). Za prvih plus 3 pa je poskrbel Ovniček.

Najbolj je bil pri strelu Vlah, ki je bil uspešen iz vseh šestih poskusov. Vodstvo za štiri gole je priskrbel Nik Henigman, Domen Novak pa je zadel za 16:11 in 17:11, ko je bila tekma po 28 minutah praktično odločena. Toda slovenska predstava vseeno ni bila blesteča. Resnici na ljubo, niti ni bila potrebna.

Slovenci so imeli glasno podporo. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

V drugem polčasu so Slovenci brez težav ohranjali visoko vodstvo. Nejc Cehte je bil uspešen pri strelu za 22:14 in 24:14, Ferlin je ohranjal dobro formo. Zelenortskim otokom je začelo zmanjkovati moči. Zadnja tretjina je bilo igranje mačke z mišjo. V igri je prišel še tretji organizator igre Domen Makuc.

V drugi del tekmovanja se bodo iz slovenske skupine G uvrstile tri najboljše izbrane vrste. Med 22. in 26. januarjem se bodo pomerile proti trem najboljšim iz skupine H, v njej nastopajo Hrvaška, Egipt, Bahrajn in Argentina.