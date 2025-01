Zorman dobil aduta iz rokava; Kljun brez treme; Kodrin: Sto je lepa številka

V nadaljevanju preberite:

Športniki radi rečejo, da so prve tekme na velikih tekmovanjih vedno najtežje, uvertura slovenskih rokometašev na 29. svetovnem prvenstvu je bila izjema v pravilu. Reprezentanca Uroša Zormana je v Zagrebu povsem nadigrala tekmece s Kube, zmaga z 41:19 je izenačenje najvišje doslej. Dvome o zmagovalcu je razblinila z delnim izidom 9:0 v prvem polčasu. V soboto se ji obeta podobno lahko delo proti Zelenortskim otokom, nakar se bo v ponedeljek pomerila z Islandijo za 1. mesto v skupini G. V Zagrebu sta pred skoraj 1000 slovenskimi navijači debitirala Tadej Kljun in Miha Kavčič ter se veselila prvih zadetkov. Tilen Kodrin pa je vpisal 100. nastop za Slovenijo.

Kaj so po tekmi povedali Kodrin, Blaž Blagotinšek, Kljun, Kavčič in Blaž Janc? Kdo so bili strelci, kdo igralec tekme?