Za Slovence se začenja zares, prvi izziv bo Kuba (18.00)

Po dobrih 14 dneh priprav se prvenstvo za slovensko rokometno reprezentanco začenja zares, na 29. mundial so se odpravili z vlakom, potihem pa upajo, da se bodo domov vrnili z letalom - iz Skandinavije in s kolajno okrog vratu. A do tja je pot še dolga, prvi tekmec v skupinskem delu bo reprezentanca Kube.

Apetiti so po odličnih predstavah na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je bila Slovenija dvakrat le gol oddaljena od kolajne, znova narasli. Boj za polfinale se pričakuje tudi tokrat, po slovesu Jureta Dolenca je kapetanski trak prevzel Blaž Janc, ki o rezultatskih pričakovanjih pravi: »Nismo ravno reprezentanca, ki redno osvaja kolajne, ampak smo Slovenija, ki nekaj pomeni v svetovnem rokometu. To četrto mesto z olimpijskih iger nam je dalo dodatno samozavest in potrditev, da smo na pravi poti, po drugi strani pa predstavlja dodatno breme.«

Razočaranje Aleksa Vlaha po izgubljeni tekmi za tretje mesto na OI. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

V skupinskem delu Slovenijo čakajo trije premagljivi nasprotniki, v lovu za četrfinalom bi bile vse tri zmage zelo dragocene, skoraj nujne. Današnji tekmi s Kubo sledi sobotni (18.00) obračun z Zelenortskimi otoki, skupinski del bodo Slovenci zaključili v ponedeljek (20.30), ko se bodo pomerili z reprezentanco Islandije.

Večjih zdravstvenih težav v moštvu Uroša Zormana ni, nekoliko načet je vratar Klemen Ferlin, ki pa naj bi prav tako stisnil zobe. V zagrebški Areni (Slovenci prebivajo v pet km oddaljenem hotelu Westin) se današnja tekma začne ob 18. uri.