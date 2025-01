Zorman brez Dončića in Šeška v Zagrebu do finala, pa naj stane, kolikor hoče

V nadaljevanju preberite:

Rokomet pač ni nogomet ali košarka in Uroš Zorman nima Benjamina Šeška ali Luke Dončića. Ima pa 18 odločnih borcev, za katere verjamemo, da bodo že danes proti Zelenortskim otokom imeli še bolj glasno podporo rojakov, ki jih bo kasneje iz tekme v tekmo več. Morda vse do polfinala 30. t. m. Lahko si zamislimo, kakšno bo povpraševanje po vstopnicah, če se bodo Slovenci prebili v četrtfinale, in še precej lažje, kako neprecenljiv bi bil listič papirja, če bi se v polfinalu ponovno srečali Hrvaška in Slovenija. Zagreb je za dobršen del Slovenije bližje kot Stožice ...