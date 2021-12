Slovenija na pragu podviga nad veliko Rusijo

Slovenska ženska rokometna reprezentanca se je na današnji tekmi prvega kola drugega dela svetovnega prvenstva v Granollersu razšla z Rusijo z neodločenim izidom 26:26 (15:14). Slovenija se bo v soboto pomerila s Poljsko, dva dni kasneje pa še s Srbijo.

Slovenske rokometašice je po uvodnih tekmah s Črnogorkami, Francozinjami in Angolkami v skupinskem delu – na njih so iztržile tri od šestih možnih točk – v predmestju Barcelone čakala prva tekma v glavnem delu tekmovanja. Izbranke slovenskega selektorja Dragana Adžića so v prvem in večji del drugega polčasa imele pod nadzorom resnejše kandidatke za končno zmago na letošnjem turnirju v Španiji.

Markova iztrgala zmago

Slovensko reprezentanco so sekunde ločile od nove velike zmage. Dvajset sekund pred koncem dvoboja je po golu Ane Gros vodila s 26:25, zmago pa ji je izmaknila Julija Markova, ki je po ruski minuti odmora dosegla izenačujoči gol pet sekund pred koncem dramatičnega dvoboja.

V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najučinkovitejša Tjaša Stanko s sedmimi goli, Nataša Ljepoja in Ana Gros sta dosegli po štiri, Nina Zulić in Maja Svetik pa po tri zadetke. Pri Rusiji so izstopale Ilina (7), Mihajličenko in Managarova po 5.