Slovenija ob polčasu vodi za štiri gole

Standings provided by SofaScore LiveScore

Slovenci so spoznali največjo dvorano v Egiptu. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/AFP

Začeli Zarabec, Gajić in Lesjak

Dragan Gajić je bil razpoložen na desnem krilu. FOTO: Jozo Čabraja/Kolektiff

Slovenija je ob 15.30 začela prvo tekmo drugega dela svrtovnega prvenstva. V Kairu se meri z reprezentanco Severne Makedonije. Zmaga ji povečuje možnost za uvrstitev v četrtfinale.V petek se bodo Slovenci merili s Švedi (20.30), v nedeljo pa z Egiptom (18.00).Makedonci so se na SP uvrstili naknadno, potem ko je zaradi covida-19 prihod odpovedala Češka. Ekipa zvezdnikaje doživela visoka poraza proti Švedski in Egiptu, v drugi del pa se uvrstila z zmago proti Čilu.Slovenski selektorni spreminjal šestnajsterice igralcev, ki je v ponedeljek premagala Belorusijo in v Kairo iz Aleksandrije prenesla dve točki. Tokrat je v začetno sedmerko na desnem krilu uporabil. Napad je vodil, na levem zunanjem je bil. V vratih je začelZačelo se ni po slovenskih željah. Še vedno so bili igralci v strelskem krču, zlasti kapetanuje vratarubranil nekaj strelov. Makedonci so dobro izkoriščali prostor na črti in si priborili tri sedemmetrovke. Kiril Lazarov je zadel za vodstvo s 4:2. Bilo je tudi 6:4, potem pa so Slovenci le prišli do besede. Dolenec je prekinil post in izenačil na 6:6 (15. minuta), Gajić pa poskrbel za prvo slovensko vodstvo po 1:0 in delni izid 3:0.Makedonci so delali napake, ampak Slovenci jih niso znali kaznovati in nadaljevala se je izenačena tekma. V vratih je bil spet razpoložen Lesjak, ki je omogočil nekaj lahkih golov. Dobrodošla sta bila zadetka(8:7) in(10:9), nakar jes črte zadel za prvo vodstvo za dva gola (11:9; 24. minuta).Slovenci, ki so pred tem dvakrat na SP (2015, 2017) premagali Makedonce, so se sprostili, na plus 3 je povišal(12:9; 25. minuta) ter trenerjaprisilil k minuti odmora. Slovenci so bili odlični v obrambi, Gaber je s tal dvignil in odnesel najtežjega tekmeca. Lesjak je zbral že deset obramb in spravljal v obup napadalce, ki so imeli devetminutni post. V napadu je bolj škripalo, ko jeizsilil sedemmetrovko, pa je za plus 4 zadel Gajić za svoj peti gol (13:9). Slovenci so imeli tudi zadnji napad, ampak niso ga izkoristili.