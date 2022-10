Slovenija zmlela BiH in uspešno krenila proti euru

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na uvodni kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji v Mariboru premagala Bosno in Hercegovino z 28:20 (13:10). Slovenija se bo v nedeljo v Prištini pomerila s Kosovom.

Vlah, Bombač in Janc

Slovenski rokometaši so zmagovito začeli kvalifikacije za evropsko prvenstvo v Nemčiji 2024. Na uvodnem dvoboju so jim tekmeci iz BiH kljub glasni in večinski podpori svojih privržencev v mariborskem Taboru občasno povzročili manjše preglavice, v celoti pa so bili za razred boljši od gostov. Naslednja tekma jih čaka že v nedeljo, ko se bodo v Prištini pomerili s Kosovom.

Navijači BIH so bili posebej glasni. FOTO: Marko Vanovšek/pigac.si

V kvalifikacijski skupini 7 poleg Slovenije, BiH in Kosova nastopa tudi Črna gora. Slednja je v sredo premagala Kosovo z 29:20. Na zaključni turnir, ki bo med 10. in 28. januarjem 2024, se bodo uvrstile vse prvo- in drugouvrščene izbrane vrste iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin, poleg njih pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.

Blaž Janc v akciji. FOTO: Marko Vanovšek/pigac.si

V slovenski reprezentanci, ki jo vodi selektor Uroš Zorman, je bil najbolj učinkovit Aleks Vlah s sedmimi goli, Dean Bombač je dosegel pet, Blaž Janc pa pet golov.