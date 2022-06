Slovenke prebile led, Mehika zamrznjena pri minus 19

Slovenska mladinska ženska rokometna reprezentanca je na današnji tekmi 1. kroga svetovnega prvenstva do 20 let v Celju premagala Mehiko s 37:18. Že po prvem polčasu je slovenska reprezentanca imela 15 zadetkov prednosti z izidom 23:8.

Selektor Sebastjan Oblak računa, da bodo mlade Slovenke pustile močan pečat na domačem mundialu. FOTO: Anže Malovrh/kolektiff

V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi skupine F najbolj učinkovita kapetanka Erin Novak, slovenska desetica, ki je mrežo zatresla desetkrat v 11 poskusih. Poleg Brežičanke so se med strelke vpisale še Ivona Barukčić (5), Nena Černigoj (4), Valentina Klemenčič (5), Anja Kolobarić (2), Azra Zulić (3), Ema Marija Marković (2), Ana Taeng On Čokelc (1), Nika Hilj (2), Tjaša Žener (2) in Lana Artelj (1).

Kapetanka Erin Novak je bila predobra za Mehičanke. FOTO: Anže Malovrh/kolektiff

Slovenija, ki jo vodi selektor Sebastjan Oblak, bo naslednjo tekmo v skupini F igrala v petek, 24. junija, ko se bo pomerila z reprezentanco Čila. Tekma se bo pričela ob 18.30. V soboto ob ob isti uri sledil derbi skupine F z Nemčijo.