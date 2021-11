Slovenke v Španijo brez poškodovane Lazovićeve

Slovenska rokometna reprezentantka Barbara Lazović ne bo nastopila na bližnjem svetovnem prvenstvu, ki bo med 1. in 19. decembrom v Španiji. Desna zunanja igralka Bukarešte si je poškodovala koleno in bo z igrišč odsotna dlje časa, so zapisali na spletni strani Rokometne zveze Slovenije.

Lazovićeva se je poškodovala minulo sredo na tekmi romunskega državnega prvenstva. Njena ekipa iz Bukarešte je tedaj premagala ekipo Magura Cisnadie z 32:24, a za več mesecev ostala brez rokometašice iz Brežic, ki si je ob doskoku hudo poškodovala desno koleno. Podrobni pregledi so pokazali, da si je rokometašica strgala prednjo križno vez in poškodovala meniskus.

»Verjamem, da lahko z reprezentanco naredimo velike stvari. Nastop na domačem evropskem prvenstvu mi je od danes naprej edina in največja motivacija,« je optimistična Lazovićeva, ki je doslej 84-krat oblekla dres dres z državnim grbom in dosegla 292 golov.

Lazovićeva se je pred slabim letom vrnila v reprezentančni dres, potem ko si je vzela premor zaradi materinstva. Na vseh dosedanjih reprezentančnih akcijah je bila ena najpomembnejših posameznic slovenske reprezentance, ob odsotnosti Ane Gros je tudi prevzela kapetanski trak.

Slovenska reprezentanca bo decembra sedmič nastopila na svetovnem prvenstvu, v skupinskem delu v Granollersu pa se bo pomerila s Črno goro, Francijo in Angolo. V drugi del bodo napredovale po tri reprezentance, zadnja bo nastopila v takoimenovanem predsedniškem pokalu.