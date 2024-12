Vrnitev odpisanih; Adžić: To je precedenčen primer; Tjaša Stanko zvezda večera

V nadaljevanju preberite:

Največja lepota vrhunskega športa je v njegovi nepredvidljivosti. Le redki so slovenskim rokometašicam pripisovali realne možnosti, da pustijo pečat na evropskem prvenstvu, potem ko so se po zgodovinskem nastopu na olimpijskih igrah v Parizu poslovile skoraj vse nosilke igre, ob tem pa so iz različnih razlogov ostale še brez nekaterih igralk, na katere so stavile, da bodo povlekle voz naprej. Toda zdesetkana reprezentanca Dragana Adžića je dokazala, da lahko nanjo resno računamo. V ključni tekmi v olimpijski dvorani v Innsbrucku je premagala severne sosede in se prebila v glavni del eura 2024 na Dunaju. Kapa dol, dekleta, prihodnost je vendarle svetla.

Kako je potekala tekma, kdo se je izkazal, kaj pomeni zmaga, o čemer je bilo malo govora? Kaj so povedali selektor Adžić, vratarka Maja Vojnović in novinka Nuša Fegic? Kaj čaka dekleta v nadaljevanju? Poglejte si fotografije in zanimive objave na družabnih omrežjih. Katero pesem so pele Slovenke na avtobusu ...