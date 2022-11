Slovenke zelo blizu novemu velikemu presenečenju

Ni veliko manjkalo, pa bi slovenska ženska rokometna reprezentanca na evropskem prvenstvu v Stožicah pripravila novo veliko presenečenje. Po hudem boju je namreč naša izbrana vrsta proti favorizirani Norveški izgubila s 23:26 (15:16).

Slovenke so na veselje domačih navijačev dolgo držale korak s Skandinavkami, ki so si zmago priigrale šele v zadnjih treh minutah, ko so pobegnile za tri gole. Nerešljiva uganka za varovanke selektorja Dragana Adžića je bila Henny Ella Reistad, ki je dosegla kar deset zadetkov. Razglasili so jo tudi za najboljšo igralko tekme, priznanje pa ji je podelila novoizvoljena slovenska predsednica Nataša Pirc Musar.

Slovenija: Norveška 23:26 (15:16) Dvorana Stožice, gledalcev 5648, sodnici Praštalo in Balvan (BiH). Slovenija: Pandžić (3 obrambe), Zec, Vojnović (8); Klemenčič 3, Novak, Gros 5, Omoregie 3, Žabjek, Stanko, Mavsar 3 (1), Ljepoja 4, Zulić 2, Varagić 1, Lazović 2, Gomilar Zickero, E. Abina. Norveška: Solberg (4 obrambe), Ka. Lunde (5); Arntzen, Valle Dahl, Aardahl 1, Skogrand, Mørk 6 (4), Oftedal 4, Aune 1, Breistøl 1, Ingstad 1, Novak, Reistad 10, Næs Andersen, Wollik 2, Rushfeldt Deila. Sedemmetrovke: Slovenija 1 (1), Norveška 4 (4). Izključitve: Slovenija 8, Norveška 4.

Med našimi rokometašicami, ki po porazu pred več kot 5600 gledalci v stožiški dvorani niso skrivale razočaranja, je bila s petimi goli najbolj učinkovita Ana Gros, ki je presegla rekord Tanje Oder kot najboljša slovenska strelka v zgodovini. Le en zadetek manj je prispevala Nataša Ljepoja.

Elizabeth Omorogie je tokrat dosegla tri gole. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Vrstni red v skupini I: 1. Norveška 8, 2. Danska 6, 3. Slovenija 4, 4. Švedska (-1) 2, 5. Hrvaška 2, 6. Madžarska (-1) 0.

Slovenska izbrana vrsta bo naslednjo tekmo v Stožicah odigrala v sredo (15.30), ko se bo pomerila z reprezentanco Madžarske.