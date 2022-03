Slovenski rokometaši v prvem bobnu

Žreb Evropske rokometne zveze (EHF) se bo 31. marca v Berlinu pričel ob 18. uri, je sporočila EHF. V prvem bobnu so poleg Slovenije še Norveška, Francija, Hrvaška, Madžarska, Portugalska, Islandija in Avstrija.

Možni slovenski tekmeci iz drugega bobna so Češka, Poljska, Nizozemska, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija, Švica in Ukrajina, iz tretjega BiH, Litva, Latvija, Izrael, Slovaška, Turčija, Romunija in Grčija, iz četrtega pa Kosovo, Belgija, Estonija, Ferski otoki, Finska, Italija, Gruzija in Luksemburg.

Dvaintrideset reprezentanc bo razvrščeno v osem skupin. Po dve najboljši reprezentanci iz vseh osmih skupin se bodo prebile na zaključni turnir, poleg njih še najboljše štiri najboljše tretjeuvrščene izbrane vrste. Kvalifikacije se bodo začele letošnjega oktobra.

Na evropsko prvenstvo so se že uvrstili Nemčija, Danska, Švedska in Španija. Zaključni turnir stare celine bo med 10. in 28. januarjem 2024, tekme bodo v Berlinu, Hamburgu, Münchnu, Kölnu, Düsseldorfu in Mannheimu.