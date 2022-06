Zarabec s Kielom osvojil bron, Barça in Kielce za evropsko slavo

Tretje mesto na sklepnem turnirju EHF lige prvakov v Lanxess Areni v Kölnu je po veliki drami in izvajanju sedemmetrovk osvojil Kiel. Po 60 minutah je bilo 34:34, v loteriji kazenskih strelov pa so bili Nemci trenerja Filipa Jiche bolj zbrani (3:1).

Za zebre, ki so naslov državnih prvakov v bundesligi prepustile Magdeburgu Marka Bezjaka, je Miha Zarabec dosegel šest golov, za madžarske podprvake tri Gašper Marguč, Blaž Blagotinšek se ni vpisal med strelce. Zarabec in Marguč sta sicer ob koncu zapravila sedemmetrovki. Trikratni evropski prvak Kiel je prvič osvojil 3. mesto na F4, Veszprem pa tudi v sedmem poskusu ni prišel do najbolj cenjene klubske lovorike.

Ob 18. se bo začel veliki finale med Barcelono in Kielcami. Katalonci, za katere igrata Blaž Janc in Domen Makuc, lovijo 11. naslov, Poljaki drugega po letu 2016, ko je na evropski vrh še s tretjim klubom stopil Uroš Zorman. Barcelona je v polfinalu s 34:30 premagala Kiel (Janc 2, Makuc 0; Zarabec 3), Kielce pa s 37:35 Veszprem (Marguč 6, Blagotinšek 1 in rdeči karton).

Gašper Marguč je zanesljiv strelec z desnega krila, ampak tudi v šestem poskusu ni prišel do naslova v ligi prvakov. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters

Izidi F4 v Kölnu:

Finale:

18.00 Kielce - Barcelona

Tekma za 3. mesto:

Kiel : Veszprem 37:35 - sedemmetrovke (34:34, 14:18; Bilyk 7, Zarabec in Wiencek po 6; Yahia 8, Nilsson 7, Mahe 6, Marguč 3, Blagotinšek 0).

Polfinale:

Kielce : Veszprem 37:35 (16:18; Moryto 8, Karačić 5, A. Dušebajev, Tournat in Kuleš po 4; Lauge Schmidt 8, Štrlek 7, Marguč in Nenadić po 6).

Barcelona : Kiel 34:30 (19:18; Abello 12, Mem 4, Janc 2, Makuc 0; Wiencek 7, Reinkind 6, Zarabec 3).