Srčno Gorenje se nikdar ne vda, diši po osmini finala

Glasni ptujski kurenti so nagnali strah v francoske kosti in trojanski krofi so prijali rokometašem Gorenja, ki so v 9. kolu EHF evropske lige dosegli tretjo zmago in ostajajo v igri za napredovanje v osmino finala. Po imenih veliko bolj zveneči Aix je bil na pragu zmage, toda ose so pičile, kjer je najbolj bolelo, in v dramatični končnici prišle do polnega plena. Ta jim ohranja upanje na izločilne boje, verjetno pa bodo prihodnji teden morale zmagati še na Švedskem.

»Odločilo je naše srce. Fantje so lahko ponosni nase in Velenje je lahko ponosno na svoje fante, vsa čast, to zmago so si zares zaslužili, saj so garali od prve do zadnje minute,« je svoje igralce hvalil trener Zoran Jovičić, ki je bil zadovoljen z uvodom, saj je Gorenje po treh golih Timoteja Grmška vodilo že s 7:2.

Gorenje Velenje: Aix-en-Provence 33:32 (18:19) Rdeča dvorana, gledalcev 800, sodnika Jović in Arnautović (BiH). Gorenje: Panjtar (5 obramb), Taletović (6); Haseljić 5, Tajnik 3, Pajt 1 (1), Velić, Starc, Miklavčič, Drobež 1, Sokolič 8 (4), Verdinek 2, Šiško 2, Grmšek 4, Slatinek Jovičić 2, Mlivić, Predović 4; Aix: Romero (1 obramba), Zahaf (5); Kristjansson 9, Ong 2 (1), Lagarde, Pecina 2, Loesch 3, Barthelemy, Accambray 4, Konan 3, Tarrafeta 5, Clarac 2, Claire 2, Brasseleur; sedemmetrovke: Gorenje 7 (5), Aix 1 (1); izključitve: Gorenje 8, Aix 2.

Toda tretja ekipa močne francoske lige je odgovorila z isto mero in izenačila na 9:9. Od takrat je bila tekma izenačena, pri domačih sta bila razpoložena Tilen Sokolič in Ibrahim Haseljić, gostje pa so prišli do prvega vodstva pri 18:17. Toda slovenski prvaki so udarili nazaj in po ukradeni žogi je Domen Tajnik poskrbel za minimalno vodstvo ob odmoru.

Gorenje se je veselilo lepe zmage. FOTO: Jan Gregorc/RK Gorenje

Drugi polčas se ni začel po domačih željah, prve tri zadetke so dosegli rokometaši iz Provanse, že osmega levoroki Islandec Kristjan Kristjansson za 23:21. Obramba ni znala zaustaviti močnih tekmecev in ni bila v pomoč vratarjema Aljažu Panjtarju in Emirju Taletoviću, ki sta bila lahki tarči. Jovičić je iskal postavo, ki bi znala zasukati krivuljo, in naposled, ko je Aix že ušel na 27:24, našel dobitno kombinacijo.

V njej sta imela ključni vlogi reprezentant Sokolić, ki je trikrat izenačil s sedmih metrov, tretjič na 31:31 tri minute pred koncem, in iznajdljivi Tajnik. Slednji je najprej v časovni stiski zadel iz skoraj nemogočega položaja, potem pa po prestreženi žogi Grmška 15 sekund pred koncem poskrbel za veliko slavje v Rdeči dvorani, kjer so številni navijači svojim ljubljencem podarili stoječe ovacije.

Niso rekli zadnje

»Ostala nam je samo še ena podaja, želel sem sprožiti kar najbolj neugoden strel, žoga je šla notri tudi z nekaj sreče,« je ključni trenutek podoživel Tajnik. »Zavedali smo se, da je to lahko naša zadnja tekma v Evropi, zato nismo popuščali niti v najtežjih trenutkih. Ta zmaga nam res veliko pomeni, a nismo še rekli zadnje,« je dodal.

Tilen Sokolič je dosegel osem golov. FOTO: Jan Gregorc/RK Gorenje

Sokolič je dosegel osem golov. »Čestitke ekipi, ki je 60 minut verjela v to zmago. Takšne tekme čakamo vso sezono. Zavedali smo se, da imamo priložnost zmagati in tudi napredovati, zato smo zares pokazali vse, kar znamo in zmoremo. Obrestovalo se nam je. Računam, da bomo tudi na Švedskem konkurenčni in če nam bodo šli na roko tudi drugi izidi, se lahko znajdemo v top 16,« je optimističen Koprčan.