Štirje Slovenci na F4 v Kölnu

Kiel je lani osvojil naslov, a ga letos ni na F4. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Še četrtič zapored bo v finalu rokometne lige prvakov nastopil vsaj eden Slovenec, potem ko je bil leta 2018 prvak sveži upokojenec(Montpellier), leta 2019(Vardar) in lani(Kiel).V Lanxess Areni v Kölnu, kjer bo lahko tudi nekaj sto gledalcev, se bosta v današnjem prvem polfinalu ob 15.15 pomerila Paris SG in Aalborg, ob 18. uri pa Barcelona () in Nantes ().Samo Barcelona je že bila evropski prvak, in to kar devetkrat, nazadnje leta 2015. To bo zadnja priložnost za slovenskega kapetana Dolenca, ki se bo vrnil v Francijo (Limoges). PSG bo petič v šestih letih nastopil na F4 in še ni dočakal lovorike. Aalborg je debitant, Nantes je bil pred tremi leti poražen v finalu. Ta bo jutri ob 18. uri.Na dosedanjih turnirjih četverice je največkrat po zvezdah posegel Kiel, ki je trikrat zmagal na tem tekmovanju. Barcelona in Vardar iz Skopja sta se dvakrat povzpela na rokometni Mont Blanc, po eno zmago pa imajo nemška HSV in Flensburg-Handewitt, Kielce in Montpellier. Barcelona je največkrat slavila v nekdanjem pokalu državnih prvakov oziroma ligi prvakov. Katalonska ekipa ima devet naslovov, na drugem mestu je nemški Gummersbach s petimi naslovi, v sezoni 2003/04 so v tem tekmovanju slavili tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško.