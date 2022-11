Švedinjam peto mesto

Švedska ženska rokometna reprezentanca je po zmagi nad Nizozemsko s 37:32 (21:16) osvojila končno peto mesto na evropskem prvenstvu v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. Pri Švedinjah sta bili najbolj učinkoviti Nathalie Hagman z devetimi in Jenny Carlson s sedmimi goli, pri Nizozemkah pa so Antje Malestein, Merel Freriks in Kelly Dulfer dosegle po pet zadetkov.

Po švedsko-nizozemskem obračunu bosta v dvorani Stožice na sporedu še oba polfinalna dvoboja med Dankami in Črnogorkami ob 17.45 ter Francozinjami in Norvežankami ob 20.30.