Ta rod ima, kar je prejšnjim manjkalo, tudi polfinale dosegljiv

Še trije dnevi nas ločijo do začetka evropskega prvenstva v rokometu za ženske, ki ga bo poleg Severne Makedonije in Črne gore gostila tudi Slovenija. To bo vrhunec rodu, ki je že večkrat pokazal, da je lahko kos najboljšim, vendar pravega preboja še ni dočakal. Strokovnjaki v Delovi anketi menijo, da je napočil čas, da Slovenija naredi odmeven rezultat na domačem euru, ki ga bo odprla v petek s tekmo proti Danski v Celju. Kaj so povedali Tone Tiselj, Marta Bon, Bojan Voglar, Miša Marinček in Anja Frešer?