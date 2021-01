Tigrice odločene pokazati zobe Francozinjam

Krim Mercator drži želeno šesto mesto v skupini A.



Na prvi tekmi v Metzu je doživel visok poraz (27:33).



Ana Gros bo kariero nadaljevala v Moskvi pri CSKA.

Oceane Sercien Ugolin ostaja na Krimu. FOTO: Blaž Samec

Ključni tekmi proti Esbjergu?

Bolje v obrambi kot v Franciji

Hrvatica s črnogorskim potnim listom Matea Pletikosić je s 25 goli tretja najboljša strelka Krima Mercatorja. FOTO: Blaž Samec

Trener rokometašic Krima Mercatorjaje imel prav, ko ni želel razkriti taktike proti Metzu, ker bi, kot je rekel, lahko spletno novinarsko konferenco spremljala tudi. Mariborčanka je bila res »on-line« na Krimovi facebook strani, ampak bolj iz domotožja. O Krimu ve več kot dovolj, bila je glavna akterka visoke zmage v Franciji, v prihodnji sezoni pa bo spet oblekla modri dres.Tekma med Krimom Mercatorjem in Metzem se bo v prazni stožiški dvorani začela danes ob 18. uri. V vlogi favoritinj bodo gostje, ki se z Rostovom in Bukarešto borijo za prvo mesto v skupini A. Po sedmih tekmah imajo pet zmag, nazadnje so doma za gol premagale rusko ekipo. Od Krima so bile 10. oktobra lani boljše z izidom 33:27, Stankova pa je bila z osmimi goli najboljša strelka. Ena naših najboljših reprezentantk bo po dveh letih spet postala članica Krima, tako kot tudi srbska zvezdnica. Ne bo pa se še vrnila, ki je podpisala pogodbo z moskovskim CSKA.Ljubljančanke ob 20. obletnici osvojitve prvega naslova evropskih prvakinj sestavljajo ekipo, ki bi spet potegovala za vrh lige prvakinj. V njej ne bo mlade, ki ni izkoristila potenciala in se bo raje posvetila študiju. Še kar nekaj igralk se bo moralo posloviti, ne pa Francozinjain vratarka. Slednja je bila glavna junakinja zadnje tekme pri Bietigheimu, kjer je Krim vpisal še tretji remi v gosteh.Doma gre Krimu slabše, edino zmago je dosegel proti Nemkam in izgubil tri tekme. Tudi proti Metzu od njega ne gre pričakovati zmage, dober odpor pač, presenečenje ni izključeno, če bo obramba delovala tako dobro kot v Nemčiji, kjer je bilo 22:22.Krim ima po devetih tekmah pet točk in se oklepa šestega mesta, ki še vodi v play-off za četrtfinale. Bržčas bosta ključni tekmi proti Esbjergu, a par točk proti Metzu bi mu močno izboljšal položaj.Srbkinja Risovićeva se je izkazala za veliko okrepitev, v Nemčiji je zaustavila 15 strelov oz. 41 odstotkov. Zasluge za to je pripisala soigralkam v polju. »Na domači tekmi moramo odigrati bolje v obrambi, bolj agresivno kot v Metzu, in s tem pridobiti možnosti za protinapade. Še posebej se moramo osredotočiti na njihovo zunanjo linijo (op. p.). V napadu moramo odigrati pametneje,« je povedala 27-letna Beograjčanka.Bregar ne skriva, da mu je všeč slog igre, ki ga goji trener, sicer tudi nizozemski selektor. »Metz igra agresivno v obrambi, z odprto postavitvijo 6-0. Na prvi tekmi nam je povzročala največ težav, vendar sem prepričan, da bomo na domačem terenu bolj iznajdljivi. V obrambi bomo morali zaigrati hitreje, saj imajo tekmice zelo napadalno usmerjeno zunanjo linijo,« bo napake s prve tekme želel odpraviti Bregar.Slovenski trener bo moral najti recept tudi proti nekdanji krimovki na črti, s 30 goli najboljši strelki Metza.