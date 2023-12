Tretja zmaga Slovenk, padla tudi Koreja

Slovenske rokometašice so na prvi tekmi drugega dela 26. svetovnega prvenstva v Trondheimu premagale Južno Korejo z 31:27 (20:1; statistika). Tamara Mavsar je bila najboljša strelka z devetimi goli. V petek reprezentanco Dragana Adžića čaka derbi z domačo Norveško, v nedeljo pa z Avstrijo. Slovenke so vodile že s 27:17, toda potem popustile, a zmaga ni bila zares ogrožena.

Izbranke selektorja Adžića so, potem ko so v predtekmovanju v skupini D premagale Islandijo (30:24) in Angolo (30:24), na zadnji tekmi v Stavangerju pa izgubile proti Franciji (27:31), danes uspešno začele drugi del SP. Hitro so prevzele pobudo in si že v prvem polčasu priigrale pet golov naskoka. Nekaj težav je slovenski obrambi povzročala le prva korejska zvezdnica Eun Hi Rju, ki je na koncu prišla do 12 zadetkov.

Večji del drugega polčasa so Slovenke nadzorovale potek tekme, si priborile tudi že deset golov naskoka (27:17), potem pa so nekaj kriznih minut Slovenije Korejke izkoristile za znižanje, a zmage Slovenije niso mogle ogroziti. Najbolj razpoloženi v slovenski vrsti sta bili Mavsarjeva z devetimi in Alja Varagić s sedmimi goli, je tekmo povzela STA.

V četrtfinale bosta iz te skupine napredovali najboljši reprezentanci, za preostale pa bo svetovnega prvenstva konec.