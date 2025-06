Tri slovenske rokometne reprezentantke v dresu Krima

Ženska rokometna ekipa Krim Mercator je pripeljala prve tri novinke za sezono 2025/26. Dres slovenskih državnih in pokalnih zmagovalk bodo oblekle slovenske reprezentantke, 19-letna Lana Puncer, 21-letna Tinkara Kogovšek in 21-letna povratnica Ema Marković.

Prihod vseh treh igralk je skladen z novo strategijo kluba, ki temelji na dolgoročnem razvoju ter ekipi, ki jo bodo tvorile izkušene ter mlade in obetavne igralke. Vse tri novinke so nastopile na lanskem evropskem prvenstvu v Avstriji, Švici in na Madžarskem, kjer je Slovenija osvojila deseto mesto.

Krimovke bo v sezoni 2025/26 vodil 33-letni Žiga Novak. Na tem odgovornem položaju je nasledil Španca Ambrosia Martina, ki je v drugem delu minule sezone zamenjal Črnogorca Dragana Adžića.

Ljubljanska ekipa bo v prihodnji sezoni nastopila v ligi prvakinj, žreb skupinskega dela bo 27. junija.