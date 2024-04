Trimo slavi; Janc: Prve ne pozabiš nikoli; Zorman: Trebnje si zasluži dvorano

V nadaljevanju preberite:

Od leta 1983, ko so ustavili RK Trimo, je Trebnje eden od osrednjih valilnic talentov, njegovi biseri so brata Sebastian in Staš Skube, Miha Zarabec in Klemen Ferlin. Toda nihče so omenjenih v domačem kraju ni osvojil lovorike. To je uspelo njihovim naslednikom, ki so v finalu sklepnega turnirja pokala Slovenije premagali Slovenj Gradec in poskrbeli, da je bil rokometni praznik v OŠ Trebnje popoln.

Vse čestitke prirediteljem na čelu s predsednikom kluba Antonom Jancem. Pripravili so zares zavidanja vreden F4. Precej dotrajana šolska telovadnica je doživela stilsko preobrazbo in bila podobna prizorišču lige prvakov. Profesionalna igralna podlaga, LED-prikazovalniki; pa Mažorete Trebnje, plesna skupina Vision dance team, godba, izvirna izvedba himne, nagradne igre, razigran je bil levček, klubska maskota. Gledalci so dobesedno viseli s stropa. Zunaj velik šotor s kulinariko in prenos na velikem zaslonu za vse, ki niso prišli do vstopnice ... Na koncu pa še prva – »kanta« ...

Kaj so v Trebnjem povedali Janc, trener Uroš Zorman in MVP Vid Milavec? Kje se je zataknilo pri obnovi dvorane? Oglejte si fotogalerijo.