Ples kroglic ni bil najbolj pogodu favoritu Zormanu

Prihodnji konec tedna, 5. in 6. aprila, bo Trebnje gostilo sklepni turnir v pokalu Slovenije v rokometu, na katerem prvič ne bo sodelovalo Celje Pivovarna Laško. Ker ne bo niti Gorenja, bomo v OŠ Trebnje dobili novega pokalnega prvaka. Žreb v jedilnici podjetja Trimo je določil, da bosta petkova polfinalna para Slovenj Gradec in Krka (17.30) ter Trimo in Koper (20.00). Tekma za tretje mesto bo v soboto ob 14.30, finale ob 17.30.

»Koper je v drugem delu prvenstva pokazal izjemno moč in odigral veliko dobrih tekem. Najmanj sem si ga želel, saj se bomo z njim kmalu po pokalu merili tudi v državnem prvenstvu,« je dejal Uroš Zorman, trener Trima, ki mu gre vloga glavnega favorita. Trebanjci so še vedno v igri za naslov državnega prvaka, vendar si ne smejo več privoščiti spodrsljaja, hkrati pa upajo, da se bo zalomilo Gorenju. Trimo v bogati klubski zgodovini še nima lovorike in tudi pokalna bi bila več kot dobrodošla. Prav Trimo je iz pokala izločil Gorenje.

Predsednik Trima Anton Janc (desno Uroš Zorman) obljublja veliko spremljevalnih dogodkov. FOTO: P. Z.

Trimo napoveduje spektakel V Trebnjem so leto dni po praznovanju 40. obletnice obstoja rokometnega kluba pošteno zavihali rokave, saj pripravljajo pravi rokometni spektakel. Poleg dogajanja na igrišču bo namreč izjemno pestro in živahno tudi ob njem. Kot je na žrebu razkril predsednik upravnega odbora RK Trimo Trebnje, Anton Janc, bo dvorana OŠ Trebnje za namen gostitve zaključnega turnirja doživela precejšnjo vizualno preobrazbo, pred njo pa bo obiskovalce pričakala bogata gostinska ponudba in velik zaslon, na katerem bo mogoče spremljati dvoboje zaključnega turnirja. Trebanjski klub bo ob tem za lokalne mlade nadobudneže, ki se šele podajajo na rokometno pot, pripravil druženje z nekdanjimi in trenutnimi slovenskimi reprezentanti, v sodelovanju z OŠ Trebnje pa enemu izmed učencev omogočil tudi unikatno izkušnjo. Zmagovalec natečaja za najlepšo risbo bo namreč to po koncu finala Pokala Slovenije podelil najboljšemu igralcu. Sodelujoče klube prvi vikend v aprilu čaka tudi denarna nagrada v skupni višini 20 tisoč evrov, ki jo zagotavlja klub gostitelj. Polovico bo prejel zmagovalec, četrtino drugi finalist, ekipi, ki se bosta potegovali za bron, pa bosta prejeli vsaka po 2.500 evrov.

Še večji podvig je uspel Krki, ki je premagala branilce naslova iz Celja. »Tekmovanje na treh frontah je pustilo precejšnje posledice, saj je zaradi zdravstvenih težav kar nekaj igralcev izven pogona. Toda to ne spreminja naših ambicij, saj želimo osvojiti pokal, v katerem smo že nekajkrat izpadli v polfinalu ali izgubili v finalu. Zdaj bi radi naredili zadnji korak. Gre za tekmovanje, v katerem lahko vsak premaga vsakega. Zagotovo pa nas s Slovenjgradčani čaka težka tekma,« je dejal trener Mirko Skoko, čigar ekipa bo v soboto ob 17. uri v polfinalu pokala EHF gostila Olympiakos in želela nadoknaditi pet golov zaostanka. Krka ima doslej eno lovoriko, superpokalno iz leta 2018 prav tako s Skokom.

Lesjak: Tradicija je zato, da se zruši

Slovenj Gradec je pod vodstvom Žige Lesjaka, ki je zamenjal Nenada Maksića, dobil štiri od petih tekem v ligi NLB. »​Ko sem prevzel vodenje ekipe Slovenj Gradca, smo si želeli uvrstitev na zaključni turnir in dvig na lestvici Lige NLB. Oboje nam je uspelo. Trenutno nas nekoliko pestijo poškodbe, a se ne predajamo. V ekipi še naprej vlada dobro vzdušje, na vsaki tekmi si želimo zmagati. Poslušam, da nam ekipa Krke ne leži. Želimo dokazati, da to ne drži,« želi tradicijo končati Lesjak.

Koprski rokomet ima tri pokalne lovorike, a vse je osvojil propadli Cimos. »Pokalno tekmovanje predstavlja nagrado za delo. Gre za posebno čast, saj si uvrščen med najboljšo četverico. Igralci se lahko tu sprostijo in tudi zavoljo tega na tekmi pokažejo še nekoliko več. Pritiska na nas ni, Trimo je favorit. A v Trebnje nihče ne bo prišel na dopust, vsi si želimo zaigrati v finalu,« je dejal trener Boris Lisica.