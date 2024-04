Praznik v Trebnjem, Trimo in Zorman osvojila prvo lovoriko

Rokometni klub Trimo Trebnje je osvojil prvo lovoriko v svoji 41-letni zgodovini. V finalu zaključnega turnirja pokala Slovenije, ki ga je zgledno gostil v OŠ Trebnje, je premagal Slovenj Gradec s 35:28 (18:14; Jurečič 10, Miklavec 6, M. Kotar 4; Štumpfl 9, Yankovskyy 6, Cvetko 4). Tretje mesto na F4 je pripadlo Krki, ki je bila s 25:20 (12:10; Makuc 9, Zugan in Sanabor po 3; Stanojević 10 (3), Nikolić 5) boljša od Kopra. Do prve trofeje v trenerski karieri je prišel tudi Uroš Zorman.

V petkovem polfinalu se je Trimo skozi šivankino uho prebil v finale, potem ko je vratar Tin Herceg ubranil 7-metrovko Andražu Makucu in rešil zmago s 34:33 (Jurečič 8, Slatinek Jovičič 7, Miklavec 6; Makuc 10, Poklar 6) proti Kopru. Slovenj Gradec pa je presenetil Krko s 34:25 (Levc 7, Štumpfl 6; Zajc 7, Majstorovič 6).

Trimo ima še vedno možnosti za osvojitev dvojne krone, toda v državnem prvenstvu ni več odvisen od sebe in potrebuje spodrsljaj Gorenja. Gredo mu vse pohvale za organizacijo F4, to je bil pravi rokometni praznik, dvorana je bila polna do zadnjega kotička, bogat je bil tudi spremljevalni program.