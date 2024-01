Tudi Nik Henigman ostal brez nastopa na EP v Nemčiji

Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je po današnjem večernem treningu pred torkovim odhodom na evropsko prvenstvo v Nemčiji določil 18 potnikov za Berlin. Zaradi poškodbe bo doma ostal tudi zunanji igralec Nik Henigman.

Slovenska izbrana vrsta bo nastopila močno oslabljena. Že pred prvim zborom je bilo jasno, da ji zaradi poškodbe kolena in ahilove tetive ne bosta mogla pomagati Domen Makuc in Stefan Žabić, tik pred začetkom priprav pa je bil zaradi težav s hrbtom sodelovanje primoran odpovedati še Blaž Janc.

Priprave je tako dan po božiču začelo 21 igralcev, na ponedeljkovem treningu pa jih je sodelovalo le še 19. Pred odhodom na turnir v Poreč je priprave zapustil Tadej Kljun, v hrvaški Istri pa si je koleno poškodoval organizator igre Rok Ovniček.

Za Henigmana je EP prezgodaj

Pred torkovim jutranjim odhodom na pot proti prizorišču tekmovanja je bila v slovenskem taboru le ena neznanka. Pod vprašajem je bil Nik Henigman, ki si je poškodoval ramo v izdihljajih pripravljalne reprezentančne tekme proti Avstriji v zadnjih dneh minulega leta. Levi zunanji igralec in eden pomembnih členov centralne obrambe je v ponedeljek zvečer prvič v tem letu treniral z ekipo, po pogovoru s selektorjem pa sta ocenila, da mu zdravstveno stanje še ne dovoljuje vseh obremenitev, ki jih prinaša EP.

Slovenski kapetan Jure Dolenec računa, da bo reprezentanca stopnjevala formo. FOTO: Slavko Kolar

Na seznamu potnikov so tako krilni rokometaši Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Tadej Mazej, Gašper Marguč in Domen Novak, zunanji rokometaši Aleks Vlah, Borut Mačkovšek, Dean Bombač, Miha Zarabec, Jure Dolenec in Nejc Cehte, krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matic Suholežnik, Kristjan Horžen in Jernej Drobež ter vratarji Klemen Ferlin, Urban Lesjak in Miljan Vujović.

O ciljih ne govorijo

»Od božiča nismo trenirali v polni zasedbi, ampak gotovo imajo tudi druge reprezentance podobne težave. Tisti, ki so z nami, so motivirani, željni dokazovanja in srečni, da so tu. Vzdušje v ekipi je temu primerno. Je, kar je, vedno je lahko boljše ali slabše,« je na novinarski konferenci poudaril selektor Uroš Zorman.

O ciljih reprezentanti ne govorijo na glas, tudi zaradi poškodb bodo od tekme do tekme stopnjevali formo in črto pod prvenstvom potegnili po zadnjem nastopu. »Dogovorili smo se, da ne bomo razpredali o nekih ciljih. Gremo tekmo po tekmi, že tako je vsaka naslednja najbolj pomembna. Nismo si postavili rezultatskih ciljev, nismo razpredali o tem, na katerem mestu želimo pristati. Želimo pokazati največ, kar lahko. Komaj čakamo, da se bo vse skupaj začelo,« je zagotovil kapetan izbrane vrste Jure Dolenec.

Slovenija bo v dvorani Mercedes-Benz najprej igrala proti Ferskim otokom, in sicer v četrtek ob 18. uri. Po prvi tekmi Zormanove varovance v soboto čakajo Poljaki (18.00), naslednji ponedeljek ob 20.30 pa za konec prvega dela še Norveška.