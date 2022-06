Tunizija bo prva ovira v boju za 13. mesto

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na današnji tekmi glavnega dela svetovnega prvenstva do 20 let v Celju izgubila proti reprezentanci Češke s 23:26 (13:17). Posledično bo v nadaljevanju igrala za največ 13. mesto.

Za Slovenijo je na današnji tekmi mrežo največkrat zatresla kapetanka Erin Novak, in sicer osemkrat. Poleg nje so se med strelke vpisale še Nika Ocepek (4), Azra Zulić (4), Valentina Tina Klemenčič (3), Tjaša Žener (2), Nika Dobnik (1) in Ema Marija Marković (1). Pri Čehinjah se je s sedmimi goli najbolj izkazala Barbora Kroftova.

Slovenija bo naslednji dvoboj igrala v četrtek s Tunizijo v izločilnih bojih za končno 13. mesto.