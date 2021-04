Turčija arhivirana, na vrsti Poljska

Slovenska moška rokometna reprezentanca je z odliko opravila prvo nalogo v tem tednu. V zaostali kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022 je v Eskišehirju premagala Turčijo s 30:22, že jutri pa jo v Opolah ob 20. uri čaka veliko bolj zahteven obračun s Poljsko. Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa se bodo v primeru zmage ali neodločenega izida prebili na sklepni turnir, v nasprotnem primeru bodo priložnost za to imeli na nedeljski zadnji tekmi v skupini 5, ko bodo v Celju gostili Turke. Slovenija je s sedmimi točkami iz štirih dosedanjih kvalifikacijskih tekem vodilna ekipa v skupini. S petimi točkami ji sledi Nizozemska, štiri je zbrala Poljska, Turčija pa je še brez osvojene točke.



Na sklepni turnir, ki bosta januarja prihodnje leto gostili Madžarska in Slovaška, se bosta neposredno uvrstili najboljši reprezentanci skupine, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin.

Na prvi tekmi proti Poljakom so Slovenci zmagali z 32:29, pred četrtkovo tekmo pa je Vranješ dejal: »Tekma bo zahtevna. Poljaki bodo pod pritiskom, da morajo tekmo dobiti. V zadnjih dveh letih se je njihova reprezentanca res lepo razvila. Mlada ekipa igra dobro obrambo, ob tem pa ima v svoji igri nekoliko več rutine od naše, pri čemer mislim na širino kadra igralcev, ki jo izvaja. Naša reprezentanca je tokrat sestavljena iz precejšnjega števila mlajših igralcev, ki pa so dobri rokometaši in z njimi tudi mi počasi pridobivamo dodano rutino v igri.«



Slovenski krilni reprezentant Blaž Janc je pred lanskim odhodom v Barcelone igral za Kielce in zelo dobro pozna poljski rokomet. »Poljaki zelo dobro delajo in veliko vlagajo v rokomet. To je vidno tudi v reprezentanci, ki vsako leto izjemno napreduje. Tekma bo izjemno zahtevna. Tudi četrtkovi tekmeci so še vedno v igri za preboj na evropsko prvenstvo. Če želimo zmagati, bomo morali odigrati res dobro tekmo,« pred tekmo pravi najboljše desno krilo na lanskem evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji, kjer je Slovenija zasedla četrto mesto.

