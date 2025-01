Umrl Martin Hebar, duša ormoškega rokometa

Potem ko je pred dnevi umrl legendarni predsednik Celja Pivovarne Laško Tone Turnšek, je boj s kratko, a zahrbtno boleznijo, veliko prezgodaj izgubil še dolgoletni predsednik rokometnega kluba Jeruzalem Ormož Martin Hebar. Star je bil komaj 60 let.

Oče rokometašev Martina in Gašperja Hebarja je bil z dušo in telesom vpet v ormoški rokomet, na Hardeku je bil tako predsednik kot prvi navijač. Kot pravnik se je zavzemal za pravice manjših klubov in bil večkrat na nasprotnem bregu kot Rokometna zveza Slovenije in njena sodniška organizacije. Zato je bil mnogim trn v peti.

Leta 2020 je Tina, kot so ga klicali, odstopil s predsedniškega položaja, vendar ostal dejaven v klubu, kateremu je dal ogromno. Jeruzalem je zdaj stabilen prvoligaš, ima sodobno dvorano, ki je pred leti gostila sklepni turnir pokala Slovenije, v tej sezoni se je že izkazal tudi v pokalu EHF.