Umrl Radivoj Krivokapić, Slovanov junak

V 72. letu starosti je v domači Senti zaradi srčnega zastoja umrl veliki srbski rokometaš Radivoj Krivokapić, ki je bil s Kolinsko Slovanom prvak Jugoslavije leta 1980. V naslednji sezoni je s klubom s Kodeljevega tudi nastopil v finalu pokala državnih prvakov, kjer je bil boljši Magdeburg.

Bil je član jugoslovanske reprezentance, ki je leta 1982 v Nemčiji osvojila srebrno kolajno. Leta 1976 je na olimpijskih igrah v Montrealu kot najmlajši reprezentant zasedel peto mesto.

Priljubljeni »Krivi« se je rodil 11. septembra 1953 v Senti, kjer je začel kariero. V sezoni 1972/73 je igral za Partizan, a ker so Beograjčani izpadli iz prve lige, je prišel v Ljubljano, kjer je ostal devet let in Slovanu prinsel edini naslov. Potem je odšel v Nemčijo, kariero pa končal v Španiji. Zatem se je posvetil gostinstvu. Je stric bivših rokometašev Marka in Milorada Krivokapića. Slednji je nekoč igral za koprski Cimos.

Radivoj Krivokapić, eden najboljših igralcev, ki so kdaj igrali na Kodeljevem FOTO: Dokumentacija Dela

Levi zunanji igralec je bil rojeni strelec. Znana je anekdota, ko si je pri 27 letih poškodoval desno ramo, ni želel na bolniško, ampak začel metati z levico in tudi z njo neusmiljeno paral mreže. Neuradno so izmerili, da je žogo z desnico sprožil s hitrostjo 128 km/h, z levico le malo manj. Bil je eden najboljših rokometašev, ki so kdaj igrali za ljubljanske rdeče. Ti imajo v tej sezoni spet visoke ambicije s trenerjem Urošem Zormanom.

Večkrat je obiskal Ljubljano, nazadnje tudi pred pol leta, ko so na Kodeljevem obeležili 50. obletnico uvrstitve Slovana v prvo zvezno jugoslovansko ligo. Pravijo, da je bil nadpovprečno inteligenten in tudi zato so mu misli včasih odplavale stran od rokometa. Mnogi menijo, da bi lahko v karieri dosegel še več, če bi se v celoti posvetil športnemu življenju.

»Mogoče je v tem kaj resnice. Vsi delamo napake, popolnega športnika ni. Ni mi žal, da sem bil takšen, se ne pritožujem in za ničimer ne žalujem. Takšna je moja filozofija. Nazaj je treba gledati s pozitivne strani,« je pred leti za Delo povedal Krivokapić, ki se je štirikrat poročil, za sabo je pustil tudi sina in dve hčerki.