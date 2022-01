Urban Lesjak pozitiven na covid-19

Slovenska rokometna reprezentanca je vsaj za nekaj dni ostala brez vratarja Urbana Lesjaka. Kot so sporočili z Rokometne zveze Slovenije, je bil 31-letnik pozitiven na covid-19. »Sum okužbe 31-letnega vratarja slovenske reprezentance se je pojavil po preventivnem testiranju takoj ob prihodu na priprave v Zreče. Po dveh pozitivnih rezultatih hitrih antigenskih testov je bil Lesjak umaknjen v izolacijo, rezultati PCR-testiranja pa so znova pokazali pozitiven rezultat,« so zapisali pri rokometni zvezi in dodali, da reprezentančnemu čuvaju mreže želijo čim hitrejše okrevanje in vrnitev med vratnice.

Slovenija se sicer v Zrečah pripravlja na evropsko prvenstvo, ki bo med 13. in 30. januarjem na Madžarskem in Slovaškem. Izbranci Ljubomirja Vranješa bodo igrali v skupini A v Debrecenu proti Danski, Severni Makedoniji in Črni gori.