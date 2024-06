Zorman: Nekateri naj se raje držijo svojih vrtičkov

V nadaljevanju preberite:

Predstavitev seznama rokometašic in rokometašev, povabljenih na priprave za olimpijske igre, je bil nekakšen štart misije Pariz 2024. Če bo imel selektor moške reprezentance Uroš Zorman še naprej toliko skrbi zaradi zdravja igralcev, bo kmalu imel podobno pričesko kot kolega iz ženskega tabora Dragan Adžić. »Saj sem že vajen, da nikdar nimam na razpolago vseh najboljših. Tako kot nimam vpliva na to, da že vse ponedeljkovo jutro dežuje, se nima smisla 'sekirati' zaradi višje sile,« pravi Zorman in upa, da bo naposled posijalo sonce in razkrilo konec predora tudi za adute, ki bijejo bitko s časom.

Kaj je povedal Zorman o težavah s poškodbami, kakšni so njegovi cilji na OI? Zakaj Slovencev ne bo na otvoritvi in kaj Zorman odgovarja tistim, ki menijo, da ne bi smel voditi kluba in reprezentance ter bi moral biti profesionalni selektor? Koga sta selektorja izbrala in zakaj ni več zraven Gorazda Škofa?