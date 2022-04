Uroš Zorman razkril karte za ključni spopad s Srbijo

Slovensko moško rokometno reprezentanco prihodnji teden čakata odločilni tekmi za nastop na januarskem svetovnem prvenstvu. Proti Srbiji bo izbrana vrsta nastopila brez vratarja Klemna Ferlina in desnega zunanjega rokometaša Matica Grošlja, ki sta morala sodelovanje odpovedati zaradi težav s kolenom.

Selektor Uroš Zorman bo s tem prisiljen v določene spremembe, saj je ostal brez prve izbire med vratnicama in levičarja, ki je na nedavni drugi kvalifikacijski tekmi z Italijo v ekipi zamenjal tedaj poškodovanega kapetana Jureta Dolenca.

Naknadno vpoklicana Kastelic in Kljun

Prazni vrzeli po poškodbah Ferlina in Grošlja bosta skušala po najboljših močeh zapolniti Urh Kastelic in Tadej Kljun, ki ju je Zorman naknadno vpoklical na priprave. Že pred tem sta se ekipi pridružila tudi povratnika Blaž Janc in Borut Mačkovšek, ki sta na zadnji reprezentančni akciji zaradi zdravstvenih težav manjkala.

Poleg slednjih se na ožjem seznamu kandidatov za nastop nahajajo še krilni rokometaši Darko Cingesar, Tilen Kodrin in Gašper Marguč, zunanji igralci Nik Henigman, Dean Bombač, Domen Makuc, Staš Skube, Aleks Vlah, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Jure Dolenec, krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Miha Kavčič ter vratarja Jože Baznik in Miljan Vujović.

Reprezentanca se bo zbrala v nedeljo v standardni bazi v Zrečah. Na uvodnem treningu bo manjkalo kar nekaj rokometašev, saj bodo ti še imeli obveznosti v klubih oziroma bodo na poti v domovino. V polni postavi bo izbrana vrsta prvič trenirala v ponedeljek zvečer.

Urh Kastelic je dobil poziv selektorja Uroša Zormana. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Že v sredo jo čaka začetek odločilnega dela kvalifikacij za pot na svetovno prvenstvo, ki ga bosta v začetku prihodnjega leta gostili Poljska in Švedska. Prva tekma s Srbi bo v dvorani Zlatorog na sporedu ob 20. uri, povratna pa tri dni kasneje ob 18.00 v Kragujevcu. Na sklepni del tekmovanja bo napredovala reprezentanca, ki bo v seštevku obeh tekem imela boljšo razliko med danimi in prejetimi zadetki, v primeru neodločenega izida pa bo uspešnejšo ekipo določilo višje število doseženih zadetkov v gosteh.

Slovenski rokometaši so pred slabimi tremi tedni v Celju že navdušili in ob močni podpori s tribun preskočili Italijo, bučno podporo pa si proti precej kakovostnejši Srbiji želijo tudi tokrat.

Tekmi bosta v sredo in soboto

Slovenija – Srbija (13. april, 20.00, Celje)

Srbija – Slovenija (16. april, 18.00, Kragujevac)