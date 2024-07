V Celju začetek MEP, slovenski upi najprej z Izraelom

Kar 24 reprezentanc bo od jutri do 21. t. m. gostilo Celje (Zlatorog, Golovec) z Laškim (Tri lilije) na 14. evropskem prvenstvu za rokometaše do 20. leta. Reprezentanca Klemna Luzarja bo težko ponovila podvig iz leta 2018, ko so fantje Saše Prapotnika osvojili zlato kolajno.

V sredo se bodo slovenski upi v dvorani Golovec pomerili z Izraelom, v četrtek z Italijo in v soboto z Dansko, vse tekme bodo ob 19. uri. Knežje mesto z okolico bo z Rokometno zvezo Slovenije gostilo že šesto tekmovanje mlajših selekcij v sedmih letih. V četrtfinale se bodo uvrstili zmagovalci šestih skupin ter še dve drugouvrščeni reprezentanci. Kar polovico od 16 igralcev je Luzar s Celjem Pivovarno Laško pripeljal do naslova državnih mladinskih prvakov. Najbolj znan je Mai Marguč, najboljši strelec lanskega Ofema v Mariboru, ki že ima izkušnje z ligo prvakov.

Klemen Luzar je na selektorskem mestu nasledil Sašo Prapotnika. FOTO: Mavric Pivk

»Nov sistem nam zagotovo ne gre na roko. Šli bomo od tekme do tekme. Res je, da ta generacija v preteklosti na velikih tekmovanjih ni dosegla kakšnega vidnega rezultata, toda to za tokratno prvenstvo nič ne pomeni. V enem letu se lahko marsikaj spremeni, to pa je odvisno predvsem od vlog, ki jih ti fantje imajo v svojih klubih, kar se potem na takšnih prvenstvih lahko odrazi v pozitivno ali negativno smer,« je povedal Luzar.

Kapetan je Lun Ključanin iz Ljubljane. »Fantje komaj čakamo, da se vse skupaj začne. Prisotne je nekaj pozitivne treme pred prvo tekmo, sicer pa je vzdušje res pozitivno in polno pričakovanj. Izrael mogoče na prvi pogled deluje kot nekakšen rokometni eksot, vendar to še zdaleč ni tako. Imajo svoje kvalitete, vendar menim, da smo mi vendarle boljša reprezentanca,« je povedal Ključanin, ki si obeta glasno podporo navijačev.