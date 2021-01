V Egiptu želijo na vrh švedske piramide

Švedski selektor Norvežan

Selektorju Ljubomirju Vranješu je kot tekmecu ekipi svoje domovine pred srečanji težko poslušati švedsko himno. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/AFP

Po zaušnici v igri le zmagi

rokomet Švedska

Slovenijo na rokometnem svetovnem prvenstvu v Egiptu drevi ob 20.30 po zmagi nad Severno Makedonijo čaka nov izpit v drugem delu tekmovanja in v boju za četrtfinale. Zahtevni izpit, Švedska, čeprav v zadnjih letih ne blesti več kot v zlatih časih, tudi dobesedno, na evropskem prvenstvu leta 2018 si je priigrala srebrno kolajno, ni tekmec od včeraj. Pa čeprav je v uvodnem krogu nadaljevanja mundiala v deželi piramid in sfing presenetljivo oddala točko Belorusiji.Skandinavci imajo na razpredelnici točko več od izbrancev selektorja, ta je sicer Šved srbskega rodu, zato strokovnjak na slovenski klopi vlogo favorita resda namenja svojim. Svojim Švedom, da razčistimo morebitno dilemo. Vikingi in slovenska izbrana vrsta so se nazadnje pomerili januarja lani na evropskem prvenstvu, obračun je bil na švedskih tleh v Göteborgu, Vranješevi pa so zmagali z 21:19. Vranješevi po selektorski plati, torej Slovenci.»Resda so Švedi na svetovnem prvenstvu oslabljeni in pomlajeni, a to ne igra nobene vloge. Ekipa je še vedno zelo kakovostna. Kljub tem odsotnostim in pomanjkanju izkušenj gre za kakovostno zasedbo, zato me švedski rezultati v Egiptu ne presenečajo. Švedi so za odsotne igralce našli dobre mlajše zamenjave, te so prinesle dodatno energijo,« omenja srbski Šved, dolgoletni reprezentant skandinavske države.»Nekaj svoje filozofije je dodal še novi selektor, Norvežan, ki prav veliko v sistemu ni zamenjal. Švedi imajo posamično kakovost, odlično obrambo, prav takšna vratarja, nevarni so v nasprotnih napadih. Nedvomno nas čaka težka tekma. Lestvica sicer nakazuje, da so favoriti, toda zaupam v svoje fante in verjamem, da lahko zmagamo,« je navrgel Vranješ. Zanj bo ključ do uspeha disciplina, igralci se bodo morali ves čas zavedati, kaj morajo postoriti.Slovenski selektor tudi dodaja, da zbranost ne bo smela popustiti niti za trenutek. O občutkih, ko se bo na bojišču postavil proti svoji domovini, tudi rojen je namreč v Göteborgu, pa je pripomnil: »Vsekakor ni lahko, če vodiš svojo ekipo proti reprezentanci, s katero si osvojil sedem kolajn. A to zame ne bo nič novega. Najtežji del je poslušanje himne, toda na vse moram pozabiti, zdaj sem trener Slovencev in z njimi želim zmagovati.«Slovenski organizator igremeni, da se lahko tekma obrne na eno ali drugo stran. Ker je član Kiela, pozna večino švedskih reprezentantov, ki igrajo v nemških klubih. »Švedski reprezentanci priznavam kakovost, a zaupam tudi sebi in soigralcem. Pričakujem izenačeno tekmo, možen pa je vsak izid. To bo za nas prava preizkušnja, tekma za biti ali ne biti. Že takoj se moramo razigrati, če nam bo igra stekla, ni dvoma, da lahko računamo na zmago. Pripravljeni smo, upamo na dober dan. Imamo kakovost, širino, to razmišljanje moramo prenesti na igrišče. Rusi so nam dali klofuto, zaradi poraza nimamo več nobenih priložnosti za preračunavanje, preprosto moramo dobiti obe preostali tekmi v skupini,« meni Zarabec.Iz zgodovine medsebojnih dvobojev med Slovenijo in Švedsko lahko iz arhiva potegnemo tudi leto 2016. Obe reprezentanci sta se tistega leta na januarskem EP v skupinskem delu pomerili v Vroclavu, Skandinavci so zmagali s 23:21. Ob polčasu so že vodili s sedmimi goli razlike (16:9), vendar je Slovenija v 50. minuti izid celo izenačila na 20. Izbranci Veselina Vujovića so na Poljskem izpadli že v uvodnem delu. Obe reprezentanci sta se aprila s kvalifikacijskega turnirja v Malmöju prebili na olimpijske igre v Rio de Janeiro (medsebojni izid je bil 24:23 za gostitelje), srečali sta se tudi v Braziliji, kjer je bilo 29:24 za Slovenijo.