V Estoniji brez Janca, Vlaha, Blagotinška ...

Slovenski rokometaši so prepričljivo začeli kvalifikacije za evropsko prvenstvo na Danskem, Švedskem in Norveškem 2026. V velenjski Rdeči dvorani so zanesljivo premagali Litovce s 36:25, v nedeljo pa jih v Talinu ob 17. uri čaka še drugi baltski kvalifikacijski tekmec iz Estonije.

Selektor Uroš Zorman bo za drugo tekmo v tem tednu v estonski prestolnici še dodatno posegel v svoj močno spremenjen in pomlajen igralski kader ter še dodatno premešal četrtkovo zasedbo iz Velenja.

Nedeljsko tekmo v Talinu bodo tako izpustili Blaž Janc, Aleks Vlah, Tilen Kodrin, Blaž Blagotinšek in Klemen Ferlin, v prvem kvalifikacijskem oknu pa že od samega začetka manjkajo številni dolgoletni nosilci igre, kot so Jure Dolenec, Borut Mačkovšek, Dean Bombač, Matej Gaber in Miha Zarabec.

»V Estoniji bomo nastopili v močno spremenjeni zasedbi. Že pred kratkim sem napovedal postopno pomlajevanje ekipe in zdaj je pravi čas, da preizkusimo nove obraze. A najbolj pomembno je, da je pri vseh igralcih, ki so na voljo v tem kvalifikacijskem ciklusu, vidna močna želja po dokazovanju in igranju za reprezentanco. Že v Talinu bomo videli, kdo je iz pravega testa in na koga lahko v prihodnosti računamo, a moram tudi reči, da sem z njihovim dosedanjim pristopom zelo zadovoljen,« je dejal Zorman.

V slovenskem taboru se zavedajo, da jih zaradi vseh okoliščin in močno spremenjenega kadra v nedeljo čaka veliko zahtevnejša tekma od četrtkove v Velenju. Estonija je na svoji sredini uvodni tekmi v Skopju proti Severni Makedoniji izgubila s 33:37.

Nastop na zaključnem turnirju stare celine si bosta zagotovili obe najboljši izbrani vrsti, pogojno tudi tretja, če bo med najboljšimi štirimi v kvalifikacijskem ciklusu. Nastop na EP, ki bo med 15. januarjem in 1. februarjem 2026 v Oslu, Herningu, Malmöju in Kristianstadu, so si že zagotovile vse tri gostiteljice ter Francija.