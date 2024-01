V Nemčiji prodali 75 odstotkov vstopnic za EP

Prireditelji moškega rokometnega evropskega prvenstva v Nemčiji so dva dni pred začetkom tekmovanja prodali 75 odstotkov vstopnic. »Približujemo se 80 odstotkom,« je zadovoljno dejal izvršni direktor nemške rokometne zveze (DHB) Mark Schober in dodal: »Vstopnice za 14 od 18 tekmovalnih dni niso več na voljo, kar kaže, da bomo imeli lepo število gledalcev tudi na prizoriščih, kjer ne igra zgolj domača reprezentanca.«

Evropsko prvenstvo med 10. in 28. januarjem bo na sporedu v Berlinu, Düsseldorfu, Hamburgu, Kölnu, Mannheimu in Münchnu. Prvi dan tekmovanja bo padel tudi nov svetovni rekord v številu gledalcev na rokometnih tekmah, posamična obračuna Francija – Severna Makedonija in Nemčija – Švica si bo na štadionu v Düsseldorfu ogledalo več kot 53.000 gledalcev.

Največ ljubiteljev rokometa se je doslej zbralo v Frankfurtu 2014, tekmo med nemškima ekipama Rhein-Neckar Löwen in HSV Hamburg si je tedaj ogledalo 44.189 gledalcev.

Na bližnjem prvenstvu stare celine bodo nastopili tudi slovenski rokometaši. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana se bodo v prvem delu tekmovanja med 11. in 15. aprilom v Berlinu pomerili s Ferci, Poljaki in Norvežani