V ostrem obračunu tigric so imele daljše kreplje romunske

Rokometašice Krima Mercatorja so v sezono 2022/23 v EHF ligi prvakinj, od katere si obetajo nič manj od nastopa na F4 v Budimpešti, začele s porazom. V Romuniji so izgubile proti CSM Bukarešti z 28:30 (19:17). Prihodnjo nedeljo bodo gostile evropske prvakinje iz ekipe Vipers Kristiansand.

Igralke pod vodstvom novega Krimovega trenerja Dragana Adžića so dobro odprle tekmo pri romunskih prvakinjah. V že 28. zaporedni sezoni med evropsko elito so imele v prvem polčasu že pet golov prednosti, ko je za 18:13 zadela veteranka Jovanka Radićević. Pred tem je blestela ruska zvezdnica Darja Dmitrijeva.

CSM Bukarešta : Krim Mercator 30:28 (17:19) Večnamenska cvorana, gledalcev 2500, sodnici Vujačić in Kazanegra (Črna gora).

Bukarešta: Glauser, Skurtveit Davidsen, Arntzen 2, Larsen Aune 2, Gogirla, Neagu 5, Zaadi 8, Niakate 2, Klikovac, Eriksson, Omoregie 3, Dindiligan 1, Dembele Pavlović 2, Sudakova 1, Ramusović, Pintea 4;

Krim Mercator: Arenhart, Risović; Radičević 9, Stanko 1, Pineau 2, Abina, Žabjek, Dmitrijeva 9, Klemenčič, Ljepoja 1, Varagić, Lazović 4, Kovarova, Rosiak 1, Marković, Svetik 1; sedemmetrovke: Bukarešta 6 (5), Krim 4 (4), izključitve: Bukarešta 8, Krim 6; rdeči karton: Omoregie (54.).

Toda v drugem polčasu so gostiteljice strnile vrste v obrambi in ljubljanske tigrice silile v napake, ki so jih znale kaznovati. Zadnje ljubljansko vodstvo je bilo pri 21:20 (38.), nakar so romunske tigrice ušle na 28:25 in se niso več ozrle nazaj.

Barbara Lazović se je vrnila v Bukarešto. FOTO: EHF

Pri Krimu sta omenjeni Dmitrijeva in Radičevićeva dosegli po devet golov, pri Bukarešti je bila z osmimi najbolj učinkovita francoska novinka Grace Zaadi Deuna. Slovenska reprezentantka Liza Omoregie je zadela trikrat in bil izključena v 54. minuti. Bivša igralka CSM, zdaj Krimova kapetanka Barbara Lazović, se je med strelke vpisala štirikrat.

Dragan Adžić, trener Krima Mercatorja: »Ponosen sem na ekipo. To je bila naša prva evropska tekma in pričakovali smo, da bo raven igre nihala. Nekatere rokometašice v EHF ligi prvakinj nastopajo prvič, zanje so to prve zahtevne tekme. Zadovoljen sem, da smo izpolnili tisto, kar smo želeli, in prepričan, da bomo skozi sezono na tem rezultatu gradili.«

Drugi izidi v skupini A – Banik Most : Bietigheim 23:46, Ferencvaros : Odense 27:23, Kristiansand : Brest 31:24.

Standings provided by SofaScore LiveScore

Darja Dmitrijeva, rokometašica Krima Mercatorja: »Prvi polčas smo tako v napadu kot v obrambi odigrale odlično, v drugem delu pa se je poznala utrujenost. Naredile smo nekaj nepotrebnih napak, kar moramo v prihodnje popraviti. Vsekakor je to dober uvod v sezono. Pokazale smo, da smo lahko konkurenčne, na naslednjih tekmah pa bodo boljši tudi rezultati.«